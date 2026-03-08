Salernitana, almeno un briciolo di dignità

di Marco De Martino

SALERNO – Il sentimento imperante è quello della rassegnazione. Dopo una figura misera come quella rimediata a Caserta, con una squadra dall’atteggiamento letteralmente sconcertante, il tifoso medio della Salernitana non vede l’ora che questo supplizio finisca il prima possibile. Si giocherà in un clima d’indifferenza generale Salernitana-Latina, gara in programma questo pomeriggio in un Arechi che si preannuncia spettrale come non si vedeva dai tempi del covid. Eppure questa partita un’importanza ce l’ha. I granata ormai sono obbligati a puntare alla qualificazione nella griglia play off arrivando nella migliore posizione di classifica possibile. Verosimilmente la seconda piazza sarà appannaggio del Catania, quindi bisognerà fare la corsa sul Cosenza che proprio poco meno di 72 ore fa ha operato il sorpasso. Se i calciatori della Salernitana, al netto delle loro chiarissime lacune tecniche, hanno un minimo di dignità e di amor proprio è arrivato il momento di dimostrarlo. I vari Donnarumma, Golemic, Capomaggio, Lescano e compagnia bella sono chiamati a dare delle risposte in primis ad una tifoseria umiliata per la terza stagione consecutiva, ma anche al tecnico Serse Cosmi che nell’immediato post gara li aveva additati come il problema principale della crisi senza fine della Salernitana. Il tempo degli alibi è finito, è giunta l’ora di ricominciare tutto daccapo, come in una sorta di mini precampionato, per arrivare alla post season con almeno una possibilità su cento di rientrare in serie B dalla porta di servizio. Dal canto suo, mister Cosmi prosegue con gli esperimenti tattici e tecnici. Anche oggi il vulcanico allenatore dovrebbe affidarsi alla linea difensiva a quattro, con il redivivo Golemic pronto a riprendersi la maglia da titolare ed i gradi di capitano al posto dell’infortunato Arena e con Anastasio che sarà chiamato a rimpiazzare lo squalificato Villa. Cosmi rinfoltirà il reparto nevralgico, inserendo de Boer accanto a Capomaggio e Gyabuaa. L’intenzione del tecnico è quella di aumentare i rifornimenti per gli attaccanti e proprio per questo, oltre ad un centrocampista in più, schiererà contemporaneamente due trequartisti, Antonucci ed Achik, alle spalle di un Lescano deciso ad interrompere un digiuno che dura ormai da oltre 270’. I tre punti sono praticamente obbligati, anche in considerazione dell’impegno sulla carta comodo che attende il Cosenza, con il Team Altamura ospite al San Vito-Marulla. Bisognerà assolutamente evitare la fuga dei lupi silani ma anche dare una sterzata decisa alla stagione, ragion per cui l’appuntamento con il successo non può essere rimandato ulteriormente. Salernitana, se hai ancora un briciolo di dignità, dimostralo.