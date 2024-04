S. CIRPIANO. Buona la prima per Attilio Naddeo: fiume di sostenitori per il suo ritorno

Un fiume di sostenitori e grande emozione ieri sera per il primoappuntamento del candidato sindaco Attilio Naddeo con i suoi elettori eamici di sempre. La sala della Masseria della Fontana Vecchia, gremita,non è riuscita a contenere i numerosi sostenitori, costretti a rimanereall’esterno.La sala ha accolto, a suon di applausi, il già primo cittadino e ogginuovamente in campo, Attilio Naddeo, il consigliere Dario Noschese, laconsigliera Emma D’Amato e l’imprenditore Luigi Sica, intervenuti perconto dell’intera lista Forza Democratica per lasciare poi ampio spazioalle curiosità dei sostenitori. Leit motiv della prima serata lanecessità di unire le forze, le varie ideologie e pensieri.“Avevo deciso di non occuparmi più di politica, di dedicarmi ai mieiaffetti e al mio lavoro – ha dichiarato il Dottor Naddeo, senzatrattenere l’emozione – ma non posso: l’amore e il senso diresponsabilità che mi legano a San Cipriano Picentino me lo impediscono.Sono stato chiamato a gran voce da un gruppo di cittadini che, come me,non si rassegna all’attuale stato delle cose. Insieme, ci siamo dati unamissione: restituire al nostro Comune la dignità amministrativa chemerita”.“Siamo nel baratro ma ho deciso di contribuire alla costruzione dellalista per il bene del nostro paese, saremo al di sopra delle partiperché oggi c’è una questione morale: la Procura della Repubblica haindividuato una persona – un Postino – che inviava lettere anonimeall’amministrazione, ho sentito il dovere di impegnarmi attivamenteperché bisogna ripristinare la legalità e la trasparenza”. Presenti insala anche i sindaci di Pontecagnano e Montecorvino Rovella, GiuseppeLanzara e Martino D’Onofrio e il consigliere di Giffoni Sei CasaliCarmine Sica che hanno più volte ribadito il pieno sostegno alla listaForza Democratica.“Vedo tante facce amiche, tante persone che con me hanno condivisoquesto percorso di vita. Noi dobbiamo ripartire da quel 2019 nonostantein questi anni ci siano state divisioni. Ho scelto di candidarmi conForza Democratica perché dopo cinque anni di opposizione possoconfermare che il Comune ha un disavanzo di 5 milioni di euro, unreddito pro capite che scende costantemente e noi siamo qui per portarela nostra competenza, le nostre idee e il nostro entusiasmo per ridare aSan Cipriano il ruolo che merita – ha dichiarato il consigliere DarioNoschese – Oggi serve una rivoluzione nella macchina amministrativa,competenza, competitività e possiamo mettere a disposizione delterritorio il nostro entusiasmo”. Emozione e commozione anche nelleparole di Emma D’Amato che dopo cinque anni ha deciso di lasciare lamaggioranza e scendere in campo con Forza Democratica.“Il vostro calore è sempre un’emozione. Molti mi conoscono comeconsigliera uscente dell’attuale maggioranza. Di quel progetto nonfaccio più parte: troppo distante quel modo di fare politica dalla mialinea di pensiero, troppi i condizionamenti esterni per definire quelladi Sonia Alfano una “buona amministrazione”. Troppi gli scontri e lediscussioni, non ultima quella sulla presentazione del progetto dellanuova piazza, ma se non mi sono dimessa è stato solo per rispettare ilmandato elettorale di chi ha deciso di votarmi. Questo l’impegno chevoglio onorare fino all’ultimo giorno”.Ho trovato in Attilio Naddeo e in Forza Democratica competenza,professionalità e io oggi sostengo la sua candidatura perché siamo difronte ad una persona perbene, disponibile”, ha aggiunto D’Amato.A chiudere la serie di interventi dei candidati consiglieri è stato poil’imprenditore Luigi Sica. “Non nascondo l’emozione davanti a tantagente, tanti amici che conosco personalmente. Cinque anni fa ho sceltodi non candidarmi ma oggi credo fermamente nel progetto che stiamocostruendo. Soprattutto so che con Attilio Naddeo siamo di fronte ad unapersona onesta, pulita e competente: la persona giusta per liberare ilnostro Comune dal gruppo dei “soliti”.Sono sempre i soliti a fare lavori pubblici, sempre i soliti fanno leaccoglienze dinanzi le scuole tramite cooperative e associazioni, eancora sempre i soliti che oggi chiedono voti per i loro interessi. Noisiamo per il rinnovamento, per dare a tutti la possibilità di vivere lacosa pubblica – ha detto Sica – Uno dei nostri progetti è di redigere unPIP pubblico: un bando pubblico per i giovani professionisti di questiterritori. La nostra sarà una lotta di libertà per San Cipriano, perconsentire a tutti i giovani che qui si sono visti negare il loro futuroper mancanza di opportunità di vivere e lavorare nella loro comunità”A chiudere la serata il candidato sindaco Attilio Naddeo che,rivolgendosi anche agli amministratori presenti a suo sostegno, haribadito la necessità di rimettere al centro il territorio: “Recuperarela centralità di San Cipriano all’interno del territorio dei Picentini efuori non è solo possibile, è doveroso – ha poi concluso il candidatoSindaco Attilio Naddeo – Per la nostra storia e per il nostro passato,recentemente offuscato dal mal governo. Insieme, con l’aiuto di tuttivoi, possiamo farlo”. red.