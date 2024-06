S. Cipriano. Ieri sera ultimo comizio di Attilio Naddeo

di Franco Paolo

Un successo senza precedenti. Un bagno di folla ha accolto l’ultimo comizio in piazza del candidato sindaco Attilio Naddeo con la sua Forza Democratica, una lista di professionisti, persone capaci e preparate. A salire sul palco il segretario comunale Dario Noschese che ha lanciato un appello “per un voto consapevole. Rappresentiamo la unica, vera e sola alternativa al fallimento Alfano-Aievoli. Votate con il cuore e con la mente, scegliete le persone in grado di ricucire il tessuto sociale di una comunità che oggi è spaccata. L’unico voto utile per cambiare San Cipriano Picentino è Attilio Naddeo”, ha detto Noschese. Un appello al voto rilanciato anche da Luigi Sica: “ai Sanciprianesi dico di scegliere con consapevolezza, evitare accordi sotto banco. Una comunità spaccata per colpa di chi ha sempre dimostrato incoerenza e anche questa volta si è candidato con il solo obiettivo di farci perdere. Attilio Naddeo è un galantuomo della politica, facciamo vincere il capoluogo per una stagione di cambiamento”, ha detto Luigi Sica, imprenditore ambientalista sempre pronto a sostenere gli altri e con una serie di progetti validi a cui sta già lavorando, a partire dal parco avventura che potrebbe richiamare in città un numero importante di persone provenienti da tutti i territori confinanti con un incremento economico per le attività commerciali che oggi fanno i conti con una crisi profonda. Un lungo applauso ha accolto sul palco il candidato sindaco Attilio Naddeo, professionista di lunga data. “Le opere realizzate quando io ero a capo del governo sono tante. Becero è chi usa una lista per denigrare le persone, abbiamo sentito volgarità e insulti ed è stato raggiunto un livello molto basso perché è venuto a mancare il rispetto”, ha detto il candidato sindaco che ribadisce la necessità di riportare i Picentini al centro, come stato fino al 2009 con una classe politica di grande personalità, “distrutta da lettere anonime. Abbiamo avuto successivamente amministrazione perdenti che non hanno lasciato nulla. Sono convinto che la vittoria è vicina, ci sono tante persone che ci supportano perché abbiamo un progetto valido e alternativo”. L’obiettivo è ricucire lo strappo interno al territorio: “costruiremo una casa di vetro dove tutti potranno entrare, dire la loro e costruire un progetto serio e importante per la nostra San Cipriano Picentino”, ha aggiunto il candidato sindaco Attilio Naddeo.