S. Cipriano. Attilio Naddeo annuncia la candidatura a sindaco

Parte ufficialmente la campagna elettorale a San Cipriano Picentino. Attilio Naddeo, alla luce della sua grande esperienza politica ed amministrativa, è stato scelto come candidato sindaco della lista “Forza Democratica”. La compagine si presenterà agli elettori giovedì 11 aprile alle ore 19.30 presso la Masseria della Fontana vecchia nell’omonima località a San Cipriano Picentino. Durante la serata sarà presentato il progetto politico alla presenza di candidati e sostenitori. “Per amministrare degnamente servono virtù umane, trasparenza, senso delle istituzioni che non si possono improvvisare – fanno sapere. è necessario costruire una comunità che sia solidale innanzitutto con sé stessa e non spaccata, quasi fratricida. Serve unità, serve il concetto di essere una grande famiglia, serve per l’appunto una comunità che sia inclusiva. Abbiamo dunque deciso di unire le esperienze amministrative per restituire dignità al nostro comune e lo abbiamo fatto – aggiungono – scegliendo per “Forza Democratica” Attilio Naddeo come nostro candidato sindaco. Oltre ad essere un medico da sempre devoto alla sua gente – ragionano – è stato amministratore dalle specchiate qualità, tutti elementi che oggi dovrebbero essere imprescindibili”. Della squadra fanno parte anche l’esperienza amministrativa di Luigi Sica e Dario Noschese e l’entusiasmo di giovani donne e giovani uomini il cui impegno è sinonimo della voglia di cambiare le cose, di imprimere un nuovo passo a San Cipriano Picentino, di iniziare a costruire un domani diverso e un avvenire nuovo. “Dividere è facile – concludono – unire è una scelta responsabile ed è con questo senso di responsabilità che scegliamo di impegnarci seriamente con il progetto che presenteremo alla cittadinanza. Invitiamo la la popolazione ad esserci perché oggi più che mai c’è bisogno di partecipazione e di interesse, c’è bisogno dell’impegno da parte di tutti”.