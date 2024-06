Ruggi, negati i diritti previsti dalla legge 104

La Uil Fpl Salerno esprime piena solidarietà alla dottoressa Patrizia Santoro, ostetrica presso l’ospedale di Salerno, che si è vista negare un diritto fondamentale previsto dalla legge 104, nonostante l’autorizzazione del responsabile del reparto. “Patrizia Santoro usufruisce della legge 104 perché assiste il marito, affetto da una grave patologia che lo costringe all’allettamento continuo. Parliamo della sclerosi a placche,” dichiara il professor Mario Polichetti, sindacalista della Uil Fpl provinciale e primario del reparto di Gravidanza a Rischio presso l’ospedale di Salerno. “Nonostante questo, la direzione medica di presidio e il dipartimento hanno respinto la sua legittima richiesta di poter effettuare solo i turni mattutini, dalle 7,25 alle 14,50”, ha detto. “Nel respingere la richiesta legittima, la direzione ha dimostrato una scarsa sensibilità nei confronti dei pazienti fragili. Costringendo la Santoro ad effettuare turni pomeridiani, la obbligano a pagare un infermiere badante per sorvegliare il marito che, inevitabilmente, rimarrebbe solo con i pericoli che noi conosciamo se non ci fosse il badante”. “Nonostante la presenza di 35 ostetriche che potrebbero tranquillamente venire incontro a questa esigenza legittima, la direzione ha deciso di negare questa possibilità, mostrando una mancanza di comprensione e di umanità,” continua Polichetti. “È fondamentale che le istituzioni sanitarie mostrino maggiore sensibilità e rispetto per i diritti dei lavoratori, soprattutto quando si tratta di situazioni delicate come questa. Voglio sottolineare”, ha spiegato Polichetti, “che nonostante la dottoressa Santoro non sia iscritta al nostro sindacato, la Uil Fpl Salerno, ma le esprimiamo la nostra piena solidarietà. Questo è un caso di ingiustizia che deve essere affrontato con urgenza, e ci impegneremo affinché vengano rispettati i diritti di tutti i lavoratori”. La Uil Fpl Salerno continuerà a vigilare su situazioni simili e a lottare per la tutela dei diritti dei lavoratori. “La nostra battaglia per la giustizia e la trasparenza prosegue, con l’obiettivo di costruire un ambiente lavorativo più equo e rispettoso delle esigenze di ciascuno”, ha concluso Polichetti.