Roscigno, il conduttore Rai Federico Quaranta ospite della Fondazione Monte Pruno

Il giornalista Rai Federico Quaranta, conduttore di Linea Verde e Il Provinciale, sarà ospite oggi pomeriggio presso l’auditorium “Michele Albanese” di Roscigno partecipando all’incontro dal titolo “Come un borgo sconosciuto può diventare luogo di interesse”, organizzato dalla Fondazione Monte Pruno. L’evento avrà inizio alle ore 18.30 con ingresso libero e rientra nell’ambito del più ampio progetto di valorizzazione delle aree interne che vede la collaborazione di dLiveMedia, della Banca Monte Pruno e del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Con la sua esperienza sul campo, Federico Quaranta fornirà ai presenti spunti di analisi sulle potenzialità e opportunità di sviluppo delle bellezze paesaggistiche delle aree interne, condividendo idee progettuali e strumenti di valorizzazione del patrimonio storico e culturale. L’appuntamento nasce dalla volontà della Fondazione Monte Pruno di dare continuità al progetto di rilancio dei territori interni che, anche grazie ad uno specifico docufilm che sarà presentato a Roma il prossimo 3 luglio, rappresenta una robusta azione per puntare i riflettori sule aree interne del territorio meno conosciute ma con bellezze naturali senza eguali.

‹‹La presenza di Federico Quaranta – ha affermato il Presidente della Fondazione Monte Pruno Michele Albanese – rappresenta un altro tassello del nostro costante impegno a favore delle aree interne. Il suo intervento speriamo possa dare maggiore fiducia e slancio a chi vive, investe e vuole continuare ad investire nel territorio interno del Cilento e degli Alburni, lanciando un vero e proprio messaggio positivo di speranza. Vogliamo che Federico Quaranta possa visitare anche parte dei nostri borghi e trarre spunti di analisi da quei luoghi che stanno diventando il simbolo di una strategia di valorizzazione che mette al centro aree con potenzialità uniche, ma spesso inespresse. L’impegno della Fondazione Monte Pruno è costante e, con attività di grande qualità come questa, vuole proseguire nel suo percorso di supporto alla comunità, provando in tutti i modi a far comprendere che anche in queste zone ci sono occasioni e possibilità per creare valore e sviluppo.›› Vito Leso