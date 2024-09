Rosalba e Vincenzo Pignotti da 56 anni tornano a Eboli per i loro santi patroni

Per assistere alla ricorrenza della festività dei Santi Cosimo e Damiano, che a Eboli si festeggia il 27 Settembre, dal 1968 ogni anno ritornano nella loro città Natale. Rosalba e Vincenzo Pignotti e le loro famiglie da 56 anni onorano con la loro presenza i santi medici, in una devozione che nonostante la lontananza non l’hanno mai abbandonata. Era il 1968 quando i due giovanotti, fratello e sorella, si trasferirono a Piacenza per lavoro ma da sempre sono rimasti legati alla loro città natale, dove conservano ancora tanti affetti e l’amore per la propria terra. Questa visita per entrambi è l’occasione per assistere alle svariate iniziative che le tante associazioni e l’amministrazione comunale in questo periodo di festività, hanno lanciato per accogliere e rendere più piacevole ai visitatori il soggiorno in città. Basta una camminata tra i vicoli del centro storico, per ripercorrere i fantastici ricordi di quando da giovinetti attraversavano in grande allegria le stradine con i loro cugini e compagni, nel divertimento di raggiungere per primi il loro Santuario preferito, una passeggiata assai suggestiva fra le righe di uno splendido ricordo, avvalendosi della compagnia della nipote Maria Rosaria e dei tanti parenti e amici che in comitiva ricordano i tempi di quei lontani periodi dell’adolescenza ove la venerazione di San Cosma e Damiano portava numerosi fedeli in un importante momento di vita spirituale e sociale. «Anche noi, nonostante per così dire, la nostra condizione “stanziale o meglio di emigranti”, vogliamo essere presenti per unirci a questa commemorazione, e continuare a riaffermare i valori della fede e della devozione che portiamo invariato nei nostri valori – hanno esclamato Rosalba e Vincenzo che in visita alla loro città, accompagnati dai maestri artigiani Cosimo Altieri e Giancarlo Del Mastro, hanno anche ammirato, la fantastica mostra dei presepi ispirati proprio ad Eboli e alla sua storia ». Straordinarie opere d’arte in mostra presso Via Don Vincenzo Catoio, nella cornice unica di un luogo caratteristico della cittadina ebolitana, ove nei pressi sorge la maestosa Chiesa Madre di Santa Maria Della Pietà, guidati da accompagnatori turistici di eccezione che hanno mostrato le loro creazioni ai due singolari ospiti in una promozione di notevole offerta culturale e artistica del territorio: “siamo rimasti sbalorditi da quello che sono stati capaci di fare Cosimo e Giancarlo – hanno affermato i due visitatori – opere di straordinaria bellezza che ci hanno fatto commuovere, facendoci ripercorrere indietro i nostri anni. Abbiamo visitato altre mostre presepiali in molti posti, anche nel nord Italia, ma questa è davvero spettacolare e suggestiva costruita in ambientazioni uniche e affascinanti, in un arte ricca di fascino. E’ doveroso per noi ringraziare questi due artisti che ci hanno regalato questa ennesima emozione – hanno concluso Rosalba e Vincenzo che tra qualche giorno pieni di gioia ma anche di malinconia ritorneranno nella città che li sta ospitando da tanti anni”. Giuseppe Sanfilippo