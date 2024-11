Roccadaspide non è solo Dervit, tanti sono anche gli intrecci

di Arturo Calabrese

settima parte

Continua il romanzo dedicato alle vicende di Roccadaspide. In un territorio dove la politica sembra essere più una questione povera di ideali, i legami di sangue diventano la vera forza che regge le sorti amministrative.

È proprio questo che emerge da alcuni atti amministrativi, come sempre consultati e studiati. Il 17 novembre del 2022, la giunta comunale di Roccadaspide si riunisce per approvare la delibera numero 263, che definisce i criteri per l’erogazione di un contributo di un massimo di 10mila euro a favore di chi intende avviare un’attività commerciale, artigianale o agricola sul territorio.

Tutto sembra procedere nella norma, fino a quando non emerge che tra i beneficiari di questi fondi ci sono componenti del consiglio e giunta comunale. Tra questi spiccano due nomi: l’assessore Giuseppe Iuliano e il consigliere comunale Rosario Miano, delegato al commercio.

Una famiglia allargata

Non è una novità che a Roccadaspide la politica sia una questione di famiglia, ma a stupire sono le dinamiche che coinvolgono direttamente anche altri membri delle stesse famiglie.

Rosario Miano, oltre il contributo in questione, risulta già vincitore di un concorso indetto dalla sua amministrazione, è in servizio a Castelnuovo Cilento per scorrimento di graduatoria ed è figlio di Giuseppe, comandante facente funzioni della polizia locale di Roccadaspide, nominato dal sindaco Gabriele Iuliano.

La vicinanza tra l’amministrazione e le famiglie coinvolte sembra essere un vantaggio reciproco, con i membri della stessa stirpe che, in alcuni casi, beneficiano di incarichi pubblici e contributi. È il caso, ad esempio, della sorella del suddetto consigliere, l’architetto Nadia Miano, che con suo zio, l’ingegnere Antonio D’Angelo, e un altro parente, l’ingegnere Vincenzo Arcaro, si aggiudicano l’incarico di oltre 133mila euro per la “Realizzazione di marciapiedi e pista ciclabile in località Fonte Lungo, Strada Statale 166”, in qualità di tecnici incaricati, come si apprende dal protocollo comunale numero 0002475 del 4 febbraio 2023.

A confermare l’andazzo è arrivata una nuova delibera, la numero 132 del 5 giugno 2024, che prevede l’erogazione di un contributo analogo per l’avvio di attività commerciali, artigianali o agricole, sul territorio comunale. E, ancora una volta, tra i beneficiari c’è un cognome che ritorna e cioè Urti. Il nome collegato è Carmen, sorella di Erika, fresca di nomina assessoriale subentrata in giunta a seguito delle dimissioni di Daniela Comunale.

Anche Carmen Urti si aggiudica il contributo di 10mila euro, un qualcosa che potrebbe confermare che a Roccadaspide fare politica significa adoperarsi per i successi familiari oppure una semplicissima coincidenza, come tante accadono nella terra divenuta famosa a livello nazionale per il suo “Sistema”.

Tutto quanto scritto è frutto di lungo studio delle sudate carte, non quelle di leopardiana memoria, ma quegli atti ufficiali che parlano di soldi, intrecci, collegamenti, parentele più o meno strette, contributi, incarichi, appalti e sub appalti. E siamo solo all’inizio…