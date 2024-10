Roccadaspide e il mistero della delibera pubblicata dopo due mesi

di Arturo Calabrese

Continua l’inchiesta incentrata sulla Dervit, la società interessata dal terremoto giudiziario che ha portato agli arresti il primo cittadino di capaccio Paestum nonché presidente della provincia di Salerno Franco Alfieri e la dirigenza della stessa società nelle persone di Vittorio De Rosa e Alfonso D’Auria, rispettivamente legale rappresentante e procuratore speciale.

È ormai acclarato: tra la società e Roccadaspide, inteso come comune, il rapporto affonda le radici nel passato ed è molto forte. Nelle scorse puntate abbiamo visto appalti, bandi vinti, dimenticanze da parte dei tecnici, la presenza di parenti vari in giunta e tanto altro. Ma nonostante tutti questi finanziamenti, in eccesso, visto il contratto in essere del 2010, l’illuminazione pubblica, ivi compresa ovviamente la Strada Provinciale 11b, merita ancora ulteriore attenzione.

Il 23 gennaio del 2024, con un nuovo atto di giunta a firma del sindaco Gabriele luliano, del vice Girolamo Auricchio e dell’assessore Giuseppe luliano, con parere favorevole dell’ingegnere Tommaso Maria Giuliani, che poi sarà anche qui il Responsabile Unico del Procedimento della procedura, si approva il progetto esecutivo di efficientamento energetico impianto pubblica illuminazione lungo la Sp11b che verrà poi appaltato tramite affidamento diretto, per un totale di 68.313,56 euro, alla ditta Marino Impianti SRL.

Quest’ultima risulta essere unica partecipante, con l’assenza di Dervit, che però già gestisce ed efficienta la stessa strada. La giunta, poi, in data 21 agosto 2024 si riunisce per parlare di nuovo di efficientamento energetico per estendere il progetto sulla stessa strada provinciale con un errore palese nell’oggetto. Si parla, infatti della “Sp 18” che non è presente a Roccadaspide. Si decide di rinviare la trattazione, ma la delibera viene pubblicata quasi due mesi dopo e cioè il 18 ottobre scorso. Tale delibera vede l’assenza del sindaco, ma presenti il vice e gli assessori Paola Gorrasi e Giuseppe Iuliano. Sorgono degli interrogativi: Perché hanno rinviato la trattazione?

Perché essendo un rinvio non è stato pubblicato subito? Se la giunta si ritroverà sull’argomento ora vedrà tra i partecipanti la nuova assessore Erica Urti, aI posto di Daniela Comunale, tuttavia già assente nelle delibere indicate.