Ritorna a Salerno il Truck Tour Banca del Cuore

Verrà sostenuta anche quest’anno, dall’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dopo il successo della scorsa edizione, la Campagna Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore 2024-2025”, promossa dalla Fondazione per il Tuo Cuore, dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, facente parte del più ampio Progetto Nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Banca del Cuore”

Dal 27 al 29 novembre, il Jumbo Truck di Banca del Cuore, attraversera’ l’Italia e tornerà a fare tappa anche a Salerno, sostando a Piazza della Concordia, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, con la presenza ed il coinvolgimento a titolo gratuito dell’equipe medico-infermieristica, proveniente dal Dipartimento Cardio-Toraco-Vascolare dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona, coordinata dal Dott. Francesco Vigorito, Dirigente Medico della Cardiologia Interventistica Emodinamica, nonché Presidente ANMCO e Fondazione per il Tuo Cuore Regione Campania. I cittadini potranno sottoporsi ad un controllo gratuito per la valutazione dello stato di salute del proprio cuore, a bordo del Jumbo Truck e avere informazioni utili in tema di prevenzione cardiovascolare. Potranno essere effettuati esami elettrocardiografici, controlli aritmici e screening metabolici, con il rilascio gratuito della Card BancomHeart personale, unica al mondo, gia’ in possesso di 80.000 italiani, che permetterà di controllare, all’occorrenza, lo storico sanitario del proprio cuore, attraverso computer, tablet o smartphone, h 24.

“Questo evento, rappresenta una preziosa opportunità per tutta la popolazione, dichiara il dott. Vigorito, perché la prevenzione, nonostante sia l’unica arma per combattere le patologie cardiovascolari, viene spesso poco considerata. Per questo motivo, aggiunge, resta uno dei punti su cui maggiormente ci battiamo, costituendo il caposaldo delle iniziative della nostra Associazione di Cardiologi Ospedalieri.

Dalle più belle piazze d’Italia, sarà raggiunto il cuore dei cittadini, direttamente a casa loro, nelle proprie città, affinché la prevenzione e il benessere, siano a disposizione di tutti.