Rissa tra minorenni a Salerno, aggressore colpisce con tirapugni

Rissa tra cinque studenti dell’Istituto nautico di Salerno, alcuni della sede centrale e altri di quella distaccata. La rissa si è verificata nei pressi del cineforum di via Madonna di Fatima dove i giovani – tutti di età compresa tra i 14 e i 15 anni – si trovavano per assistere ad un evento. Un minorenne ha iniziato a picchiare, con un tirapugni, altri tre giovani che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale. Non si riscontrano lesioni gravi per le vittime ferite. Sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato le indagini e stanno ricostruendo i possibili motivi alla base dell’aggressione. Il ragazzo che ha provocato la rissa, un siriano che frequenta l’istituto salernitano, è scappato, probabilmente con il fratello maggiorenne.