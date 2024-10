Riconoscimento per Ben, il cane eroe dei Vigili del fuoco Salerno

Un altro meritato riconoscimento per i Vigili del Fuoco di Salerno e nello specifico per il Nucleo Cinofili. Allo Showdog XIª Edizione, ieri a Marcianise (CE), Ben e Giuseppe D’Amato sono stati premiati allevento organizzato in collaborazione con Zoomiguana, per il loro fondamentale lavoro durante le ricerche sotto le macerie a seguito dell’esplosione e il successivo crollo della palazzina a Saviano (Na) in cui il nostro Eroe a 4 zampe ha ritrovato una delle vittime. L’ennesimo riconoscimento pubblico che fa capire quanto sia importante un settore che a Salerno può e deve ancora crescere. Ancora Congratulazioni al nostro BEN.