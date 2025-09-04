Regionali: Mis, Guarino capolista - Le Cronache Attualità
Regionali: Mis, Guarino capolista
Regionali: Mis, Guarino capolista

Regionali: Mis, Guarino capolista

La direzione nazionale del Movimento Idea Sociale, oltre ad avere ratificato la candidatura a presidente della Regione Campania di Raffaele Bruno, ha deliberato anche i cinque capolista locali a Napoli, Salerno, Avellino, Benevento e Caserta. Capolista ad Avellino, in sostegno al candidato presidente Raffaele Bruno, Segretario Nazionale del Movimento Idea Sociale, sarà il dirigente e militante missino Paolo Guarino.

