Regionali, bagno di folla per Lamberti

Buona la prima per Armando Lamberti, amministratore comunale di Cava de’ Tirreni e candidato al Consiglio Regionale della Campania nella lista Casa Riformista per la Campania, a sostegno del candidato presidente Roberto Fico. Sabato sera, lungo Corso Umberto I, si è tenuta l’inaugurazione del comitato elettorale, un evento molto partecipato che ha visto la presenza di numerosi cittadini, colleghi amministratori, giovani, rappresentanti del mondo associativo e tanti sostenitori del docente universitario. Durante il suo intervento, Lamberti ha espresso con chiarezza le motivazioni che lo hanno spinto a intraprendere questa nuova sfida politica e la visione che intende portare in Regione. «Ho deciso di candidarmi al Consiglio Regionale della Campania nella lista Casa Riformista. È stata una scelta meditata, non semplice, ma nata da un sentimento profondo di responsabilità verso la nostra terra e verso la nostra comunità – ha dichiarato il professore Lamberti –. Credo in una politica che ascolta, che cura, che si mette al servizio delle persone. La Campania ha bisogno di azioni concrete: tutela dei diritti sociali, sviluppo e lavoro, cultura della legalità, valorizzazione delle realtà locali, sostegno a chi è più fragile. Una terra che ricomincia a crescere è una terra che crea opportunità! Per questo vi chiedo di condividere con me questo cammino, per una politica che sia davvero “casa”: accogliente, competente, vicina». Nel corso della serata, il consigliere delegato alla Cultura ha approfondito i temi centrali del suo programma, sottolineando l’importanza di un approccio pragmatico e riformista alla gestione della cosa pubblica. Lamberti ha inoltre evidenziato la necessità di rafforzare il dialogo tra istituzioni e cittadini, di promuovere la formazione e la ricerca come strumenti di crescita economica e sociale, e di valorizzare le potenzialità del territorio attraverso politiche di sviluppo sostenibile e inclusivo. L’apertura del comitato ha rappresentato, dunque, il primo passo di un percorso politico e civico che punta a coinvolgere la cittadinanza in un progetto di rinnovamento fondato su competenza, partecipazione e visione per il futuro della Campania. Lamberti ha già avuto modo di spiegare che la sua «candidatura nella lista “Casa Riformista”, che nasce anche dall’invito di tanti cari amici, è motivata dal desiderio sincero di un impegno civico di “cura” e di “servizio”, così come dall’entusiasmo nel poter rappresentare entro questa esperienza politica i valori del cattolicesimo democratico e sociale. “Casa Riformista” non è semplicemente una lista elettorale, ma un progetto politico dinamico, concreto e inclusivo, che, anche grazie alla testimonianza e al sostegno del Sindaco di Napoli, Prof. Gaetano Manfredi – che ringrazio sinceramente per il suo invito -, si propone come un “laboratorio” per una nuova buona politica di vicinanza e solidarietà, capace di coinvolgere sia gli elettori dubbiosi che quelli renitenti al voto – ha aggiunto – Una “Casa”, per l’appunto, che accoglie e include persone animate da ispirazioni differenti, ma tutte accomunate da un forte desiderio di impegno civico, di autentico “servizio” alla comunità. Ma una “Casa”, soprattutto, per tanti elettori lontani dalla politica, in cerca di visione e di concretezza, di una nuova etica pubblica e di un’amministrazione competente». Un impegno che nasce dalla volontà di offrire un contributo concreto alla Campania del futuro ma, soprattutto, «portare in Consiglio Regionale la voce di chi crede nella forza della democrazia, della sua difesa e rigenerazione costante, nella forza delle idee e nella dignità della persona».