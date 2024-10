Regata a Genova esordio per l’equipaggio al femminile di Amalfi

Anche Amalfi parteciperà alla Regata delle Antiche Repubbliche Marinare, in programma a Genova il prossimo 13 ottobre 2024, con un equipaggio tutto femminile che sfiderà le altre tre città in una gara che si svolgerà su una distanza di mille metri. A due anni dall’esordio della nuova competizione, nata ad Amalfi inizialmente con equipaggio misto, anche la più piccola delle quattro regine dei mari si presenterà all’evento in rosa con otto atlete e una timoniera che prenderanno posto sul galeone azzurro.

Agli ordini di mister Antonio Lapadula, e guidate dal timoniere Alessandra Faella, le otto ragazze amalfitane (Silvia Ingenito, Giulia Landolfi, Gaia Colasante, Gioconda Iannicelli, Angelina Iannicelli, Isabella Carrano, Lisa Franzese e Alesia Murzich) tenteranno l’impresa sul Canale di calma di Genova Prà dove domenica 13 ottobre 2024 sono in programma le due gare: alle ore 16.45 il palio remiero femminile e alle ore 18 la 69esima Regata delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane.

«Con questa gara abbiamo esteso il nostro sguardo innovando ulteriormente la sfida tra le nostre Città – dice il Sindaco di Amalfi, Daniele MIlano – La nuova competizione valorizza la partecipazione delle donne che si allenano nel nostro Circolo. La gara femminile allo stesso tempo rinsalda il legame e rinnova la sfida tra le Antiche Repubbliche».

Intanto dalla scorsa notte sono stati trasferiti a Genova i due galeoni azzurri che saranno impiegati nelle competizioni remiere, la più attesa delle quali resta quella sul percorso di 2000 metri in preparazione della quale l’equipaggio azzurro composto da Luigi Lucibello (capovoga), Luca Parlato, Vincenzo Abbagnale, Giovanni Ruocco, Nunzio Di Colandrea, Giovanni Abagnale, Salvatore Monfrecola e Luigi Proto, oltre al timoniere Vincenzo di Palma, con le riserve Gabriele Amato e Giovanni Bottone, svolgerà a breve gli allenamenti di rifinitura sul Canale di calma di Genova Prà.

Gli equipaggi azzurri, sia femminile che maschile, saranno affiancati nella trasferta all’ombra della Lanterna dallo staff tecnico composto dall’allenatore La Padula, dal direttore tecnico Giuseppe Ingenito, dal medico sportivo Domenico Carbone e dai collaboratori tecnici Michele De Riso, Giovanni Spada, Roberto Cretella, Carlo Bottone e del fotografo Michele Abbagnara.

Quest’anno la 69° edizione della Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare in programma a Genova coinciderà con le celebrazioni in memoria di Cristoforo Colombo offrendo così un fine settimana ricchissimo di eventi.

A cominciare dalla sfilata del Corteo Storico delle Antiche Repubbliche Marinare Italiane sabato 12 ottobre 2024 alle ore 15:00 (ad occuparsi della sistemazione degli abiti e della vestizione dei figuranti di Amalfi saranno Lara Manzi, Maria Nolli e Antonella Proto) che precederà la Cerimonia Istituzionale con la presentazione degli equipaggi in programma alle ore 17 a Palazzo Ducale presso il Salone del Maggior Consiglio. Un evento solenne a cui parteciperanno le delegazioni dei comitati generali delle quattro città marinare rappresentate ufficialmente dai Sindaci che come sempre procederanno alla presentazione degli atleti non prima dei saluti di rito.

Sponsor della Città di Amalfi per questa manifestazione è ancora una volta Anantara Convento di Amalfi Grand Hotel: una partnership che si consolida anno dopo anno ed offre un apporto assolutamente prezioso per il Comune ed il Comitato Cittadino di Regata presieduto dal Sindaco Daniele Milano e composto dai vicepresidenti Geppino Afeltra e Antonio Esposito, dai consiglieri Valerio Amuro, Salvatore Anastasio, Vincenzo Calaudi, Carmen Florio e Antonio Pansa, dalla segretaria Matilde Abbondati, dal tesoriere Emiliano Lombardo, dal provveditore Andrea Cretella e dal direttore scientifico per le attività culturali, Giuseppe Gargano.