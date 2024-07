Referendum autonomia differenziata, incontro a Valiante

“Abbiamo tutti il dovere di mobilitarci in vista del prossimo referendum in cui gli Italiani saranno chiamati a decidere sulla abrogazione della legge Calderoli “ l’autonomia differenziata che spacca l’Italia” che mette ancor più al tappeto il nostro Mezzogiorno a vantaggio delle Regioni del Nord.

Ne parliamo, per approfondire, per organizzarci, per mobilitarci mercoledì 17 luglio ore 18.45 alla Sequoia (Capezzano).

La serata, moderata dalla giornalista Francesca De Simone, si avvarrà del contributo del prof. Armando Lamberti (docente di diritto costituzionale ad Unisa), di altre personalità, di cittadini.

La delicatezza del tema impone massimo impegno a ciascuno di noi“.

E’ quanto ha scritto Gianfranco Valiante, ex sindaco di Baronissi, in un post pubblicato sul proprio profilo Facebook,