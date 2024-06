Ravello. Morte Manuel Cargaleiro

“La notizia della scomparsa di Manuel Cargaleiro addolora l’intera comunità di Ravello. Le sue opere, ospitate nella mostra permanente a Palazzo Tolla, in piazzetta Monsignor Pantaleone Amato e che impreziosiscono la facciata del plesso scolastico di via Roma, resteranno per sempre testimonianza dell’affetto e dell’amicizia che la nostra città ha sempre riservato al maestro. Mancherà la sua arte, allegra e luminosa, e quello spirito cosmopolita che resterà eredità di tutta questa terra”. Così il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, commenta la notizia della scomparsa dell’artista portoghese Manuel Cargaleiro, avvenuta oggi all’età di 97 anni, a Parigi, dove viveva da oltre mezzo secolo.