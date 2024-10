Premio nazionale Pabulum al Next

Oggi Paestum si prepara ad accogliere una giornata di celebrazione e riconoscimento delle eccellenze italiane in vari settori. Il Premio Nazionale Pabulum, un evento di grande prestigio, sarà il palcoscenico ideale per onorare personalità che si sono distinte per il loro impegno nella promozione della cultura, dell’enogastronomia, della letteratura e della scienza. La manifestazione si svolgerà presso il suggestivo scenario di Paestum, (nella Sala Conferenza del Next) una delle località più affascinanti del nostro Paese, rinomata per la sua storia millenaria e per i suoi straordinari templi greci. Questo evento non solo rappresenta un momento di celebrazione, ma è anche un’importante occasione di incontro tra diverse personalità che operano per il bene della cultura e del territorio. L’evento di premiazione prevede una cerimonia ricca di emozioni, con interventi di ospiti speciali e momenti di intrattenimento che renderanno la giornata indimenticabile. Partecipano all’ evento come ospiti speciali portando con sé storie di successo e dedizione, rappresentando l’eccellenza in campo culturale, enogastronomico, scientifico e sociale: Aldo Balestra, vice redattore capo de “Il Mattino”, è una figura di riferimento nel giornalismo italiano. La sua esperienza pluridecennale e il suo impegno costante nella cronaca nazionale lo rendono un ambasciatore della buona informazione e della cultura. Marianna Carbone, docente, ha dedicato la sua vita all’insegnamento e alla promozione del sapere. Con la sua passione per la formazione, rappresenta un esempio di dedizione e amore per la cultura e l’educazione. Adriano Casolaro, titolare della “Fratelli Casolaro Hotellerie S.p.A.”, è un imprenditore di successo. La sua azienda, leader nel settore delle forniture alberghiere, è sinonimo di qualità e innovazione nel panorama nazionale. Carmela Cerrone, giornalista enogastronomica, ha saputo unire la sua passione per la scrittura con l’amore per il cibo e il vino, diventando una voce autorevole e rispettata nel mondo dell’enogastronomia. Raffaella D’Andrea, esperta di comunicazione enogastronomica, scrive per “Le Cronache” e gestisce il blog “Spadellatavola”. Con il suo lavoro, contribuisce a valorizzare il patrimonio enogastronomico italiano. Carlo Di Legge, poeta e critico letterario, è una figura di spicco nel mondo della letteratura contemporanea. Le sue opere e le sue critiche sono apprezzate per la profondità e l’eleganza del linguaggio. Oliver Glowig, chef del ristorante “Tre Olivi” presso il Savoy Hotel di Paestum, è un maestro della cucina gourmet. Il suo stile raffinato e innovativo lo ha reso uno degli chef più apprezzati a livello internazionale. Salvatore Grilletto, fotografo, con il suo obiettivo ha catturato l’essenza dei volti e delle storie italiane, rendendo la fotografia un mezzo potente di narrazione e di arte. Rita Imbimbo, presidente dell’Università della Terza Età di Avellino, è una figura centrale nell’educazione permanente. Attraverso la sua leadership, ha promosso l’accesso alla cultura per le persone di ogni età. Antonio Limone, direttore generale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale per il Mezzogiorno, si distingue per il suo impegno nella sicurezza alimentare e nella salute animale, con un occhio attento alle sfide dell’agricoltura sostenibile. Franco Marino, chef, è un artista della cucina che coniuga tradizione e innovazione nei suoi piatti, celebrando i sapori autentici del territorio italiano. Lorenzo Montoro, chef stellato del ristorante “Il Flauto di Pan” di Villa Cimbrone a Ravello, è noto per la sua capacità di trasformare ingredienti semplici in opere d’arte culinaria, con una cucina che esalta i prodotti locali. Emanuela Sica, scrittrice e poetessa, è una voce lirica e profonda della letteratura contemporanea. Le sue opere esplorano tematiche universali con sensibilità e grazia. Giuseppe Sorrentino, chef dell’Hotel Savoy di Paestum, è apprezzato per la sua cucina raffinata e per la sua capacità di esaltare i sapori mediterranei attraverso piatti innovativi e creativi. Giuseppe Vetromile, presidente del Circolo Letterario Anastasiano, è un promotore instancabile della cultura e della poesia. Il suo lavoro nel diffondere la letteratura ha ispirato intere generazioni di poeti. Francesco Vitulano, chef, è noto per la sua capacità di reinterpretare la cucina tradizionale italiana con un tocco moderno, regalando esperienze gastronomiche indimenticabili. Giovanna Voria, ambasciatrice della dieta mediterranea nel mondo, è una figura centrale nel promuovere i valori e i benefici della tradizione culinaria mediterranea, riconosciuta a livello internazionale come patrimonio culturale immateriale dell’umanità. L’aspettativa cresce giorno dopo giorno, e il pubblico è invitato a partecipare a questa festa della cultura, del cibo e della convivialità.