Premio Caressa a Benedetta De Luca

Sarà conferito alla Fondazione Telethon il Premio della XX edizione del “Memorial Giovanni Caressa”,domani alle ore 19 al Sunrise Accessible Resort di Battipaglia in occasione dell’evento celebrativo dedicato ad un grande uomo che circa 60 anni fa ebbe l’ìdea di fondare l’Anffas a Salerno impegnando la sua vita alla tutela dei diritti delle persone con disabilità. Il premio in memoria del proprio fondatore Giovanni Caressa, istituito dalla Fondazione e dall’Associazione Anffas di Salerno, annualmente conferito alle personalità che si sono distinte nell’ambito sociale e dell’inclusione, rappresentando un esempio positivo di crescita e di opportunità che guidano e generano il cambiamento, verrà assegnato nel corso della serata alla Fondazione Telethon rappresentata da Rodolfo Schiavo, responsabile Area Territorio Fondazione Telethon, Ivano Scarcia, responsabile Area Territorio Fondazione Telethon e Tommaso D’Onofrio, Coordinatore Telethon per la Provincia di Salerno in riconoscimento dello straordinario impegno e contributo nel campo della ricerca scientifica per le malattie genetiche.A ricevere il Premio per l’impegno sull’inclusione e la disabilità sui social media, “Digital Inclusion Award” sarà Benedetta De Luca, salernitana, influencer, creatrice di moda e scrittrice. Volto dell’inclusività digitale, sarà premiata per il suo impegno nel raccontare le persone in modo inclusivo, per tutte le sue attività proposte per l’abbattimento degli stereotipi relativi alla donna con disabilità e per la valorizzazione della diversità come unicità e bellezza, non come un elemento da nascondere, permettendo tutti di sentirsi rappresentati.Mentre i premi saranno assegnati nel corso dell’evento celebrativo presso il Sunrise Accessible Resort di Battipaglia che si aprirà domani alle ore 19.00 con la benedizione e la Santa messa, officiata da Padre Carlos Kassehin, la giornata sarà preceduta da un pomeriggio quello di oggi alle ore 17 allo stadio comunale Figliolia di Baronissi dedicato allo sport, inclusione, aggregazione e divertimento.