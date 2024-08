Pranzo di fine agosto. Le ricette

L’ultimo fine settimana di agosto è un’occasione perfetta per riunirsi a tavola con amici e parenti, celebrando la fine delle vacanze estive. Questo momento può essere festeggiato con un pranzo o una cena all’aperto, dove si gustano piatti stagionali come insalate fresche, pasta al pomodoro, grigliate di carne o pesce, e frutta di stagione. È un modo per salutare l’estate e godere degli ultimi giorni di relax, con buon cibo, vino e soprattutto, la compagnia delle persone care.

Casarecce con pesce spada e melanzane

INGREDIENTI

500 g di casarecce

1 melanzana tonda viola chiaro

500 g di pesce spada a fette

1 bicchiere di vino bianco secco

2-3 pomodori pelati tagliati a dadini

Menta fresca

Olio evo

Sale

Pepe

PREPARAZIONE

Lavate, spuntate e tagliatele a cubetti le melanzane. Mettetele sotto sale in uno scolapasta e fatele riposare per circa 30 minuti. In questo modo perderanno l’acqua di vegetazione amarognola.

Dopo, strizzatele con le mani e friggetele.

Al termine, fate sgocciolare le melanzane fritte, in uno scolapasta.

Nel frattempo, in un tegame, fate soffriggere in poco olio di oliva, la cipolla tritata e lo spicchio d’aglio.

Quando la cipolla è diventata trasparente, aggiungete il pesce spada a cubetti, privato della pelle. Mescolate.

Sfumate con il cognac ( o il vino) e fate evaporare. Dopo, togliete il pesce dal tegame e mettetelo da parte.

Nello stesso fondo di cottura, versate i pelati. Salate e pepate. Fate cuocere il sugo per circa 10 minuti.

Aggiungete il pesce spada e le melanzane. Aggiustate di sale, insaporite con un pizzico di pepe e la menta.

Cuocete il sugo per qualche minuto, fino a far amalgamare bene tutti gli ingredienti, cuocete le casarecce , scolatele al dente ed amalgamatele con il sugo.

Guarnite con un ciuffo di menta.

Tortino di melanzane

INGREDIENTI

Melanzana grande

Olio di Girasole o Mais

200 gr. di mozzarella.

60 ml. di salsa di pomodoro.

4 cucchiai di parmigiano grattugiato

12 foglie di basilico.

Sale e pepe q.b.

Origano

PREPARAZIONE

Lavate sotto acqua corrente la melanzana ed eliminate l’estremità.

Tagliatele a fette spesse 5-8 mm circa mettetele in ammollo per circa 20 minuti con acqua e sale, così da eliminarne l’eventuale gusto pungente.

Trascorso il tempo, scolatele, asciugatele e friggetele in olio caldo, quando saranno pronte, ponetele su un piatto ricoperto da carta assorbente.

Tagliate la mozzarella a fette, rivestite un tortino con le melanzane in modo che ogni fetta vada a coprire un pezzetto del fondo, continuate sino a rivestirlo completamente.

Farcite il tortino alternando per due volte, una fogliolina di basilico un cucchiaio raso di sugo di pomodoro, la mozzarella e un pizzico di sale e pepe.

Terminate con il parmigiano l’ultimo strato e richiudete verso il centro le fette di melanzane, iniziate dall’ultima posta inizialmente e via via con le altre.

Infornate per 5 minuti, in un piatto, ponete 1 cucchiaio di pomodoro ben caldo e scaravoltatevi sopra il tortino, guarnitelo con pomodorini, mozzarella e una foglia di basilico fresca, una spolverata di origano e servite.

Crostata ripiena di tiramisù al limone

Un guscio di frolla che racchiude la bontà di due dolci : una crostata con marmellata ed un tiramisù al limone con savoiardi.

INGREDIENTI

200 gr. di savoiardi

Sciroppo al limoncello

Un vasetto di confettura ai lamponi

PER LA FROLLA

300 gr di farina

3 tuorli

150 gr di burro o margarina

150 gr di zucchero

PER LA MOUSSE

250 ml di panna da montare

1 yogurt greco al limone

250 gr di formaggio spalmabile

Buccia grattugiata di un limone bio

100 gr di zucchero

PREPARAZIONE

Impastate la frolla velocemente, stendela rivestite uno stampo da crostata rotonda e fatela cuocere 20 minuti.

Nel frattempo montate la panna ben ferma ed ,amalgamategli con una spatola lo yogurt ed il formaggio, aggiungete la buccia del limone e riponete in frigo.

Una volta cotta la crostata ,fare raffreddare e capovoltatela in un piatto da portata.

Spalmate la confettura e fate uno strato di mousse,uno strato di savoiardi imbevuti nello sciroppo al limoncello.

Guarnite con ciuffi di mousse, buccia grattugiata di limone ed una spolverata di zucchero a velo.

Si conserva in frigo ¾ giorni

Raffaella D’Andrea