Power Hits Estate stasera 1 settembre in tv, dove vederlo - Le Cronache
Edicola

Notizie Flash!

Martusciello, Sangiuliano nome per presidenza? Escluso
Julia Roberts presta i vestiti ad Amanda Seyfried, la scelta sostenibile a Venezia
Calciomercato, oggi l’ultimo giorno di trattative – Diretta
Precipitano dal tetto nel Savonese, un operaio morto e uno ferito
Ultim'ora Nazionale

Power Hits Estate stasera 1 settembre in tv, dove vederlo

  • Settembre 1, 2025
  • 0
  • 69
  • 2 Min Read
Power Hits Estate stasera 1 settembre in tv, dove vederlo

(Adnkronos) –
Stasera lunedì 1 settembre andrà in onda Power Hits Estate di RTL 102,5, l'evento musicale più atteso dell'estate italiana che va in scena stasera all'Arena di Verona. Il grande show della prima radiovisione d'Italia porterà sul palco tutte le canzoni che hanno dominato l'airplay radiofonico, decretando il Power Hit dell'estate 2025, ovvero il tormentone per eccellenza di questa stagione.  Sarà possibile seguire l'evento musicale a partire dalle 21:00, in diretta in radiovisione su RTL 102.5 (canale 36 del digitale terrestre, 736 di Sky), su Radio Zeta (canale 266 del digitale terrestre, 735 di Sky), sulla piattaforma RTL 102.5 Play, su Sky Uno, NOW e in chiaro su TV8. Il Power Hits Estate di RTL 102.5 sarà una celebrazione della musica e di tutti gli artisti che, con i loro brani, hanno dominato le classifiche musicali durante l'estate: una colonna sonora travolgente che ha accompagnato il pubblico nelle calde giornate e nelle notti estive.  Nel cast Giorgia, Marco Mengoni, Modà, Patty Pravo, Pinguini Tattici Nucleari Alfa, Anna, Annalisa, Blanco, Boomdabash, Bresh, Carl Brave, Clara, Coez, Dardust, Elodie, Fabio Rovazzi, Fabri Fibra, Fedez, Francesco Gabbani, Fuckyourclique, Gabry Ponte, Gaia, Gigi D’Alessio, Irama, Levante, Loredana Bertè, Lucio Corsi, Mari Froes, Noemi, Orietta Berti, Rkomi, Rocco Hunt, Rose Villain, Sal Da Vinci, Salmo, Sarah Toscano, Sayf, Serena Brancale, Tananai, The Kolors, Tredici Pietro. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025