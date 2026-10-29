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Poggi (Rai Pubblicità): “Fedeltà a se stessi è segreto per rimanere influenti”

  • Ottobre 29, 2026
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Poggi (Rai Pubblicità): “Fedeltà a se stessi è segreto per rimanere influenti”

(Adnkronos) – “Quest’anno abbiamo compiuto 100 anni. Studiando la nostra storia abbiamo veramente visto l’evolversi del mercato pubblicitario nell’ultimo secolo. Il segreto per rimanere influenti e rilevanti nel mercato pubblicitario penso che sia rimanere fedeli a se stessi. Noi siamo editori che producono grandi contenuti, di grande qualità, che generano grande copertura, quindi grandissima reach e grandissima efficacia per i clienti”. Lo ha dichiarato Luca Poggi, amministratore delegato di Rai Pubblicità, intervenuto a Intersections 2026, il più grande evento in Italia dedicato a marketing, comunicazione, creatività e tecnologia, in corso all’Allianz MiCo di Milano.  

“Sicuramente stiamo cavalcando e innovando quella che è la trasformazione digitale del nostro mercato. Stiamo investendo molto nell’intelligenza artificiale e nei dati, ma rimaniamo sempre noi stessi, lavorando sui contenuti, perché è da lì che si parte. Da umanista – conclude – penso che gli esseri umani consumino contenuti e non piattaforme. Il futuro degli editori sarà determinato, secondo me, dalla strategia di distribuzione dei propri contenuti. Non si potrà fare più affidamento solo sulle proprie piattaforme. Il core sarà sempre avere grandi contenuti e una chiara strategia di distribuzione di questi”. 

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