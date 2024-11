Pnrr: P. De Luca, governo chiarisca sui tagli alle infrastrutture

“Dopo la prima rimodulazione che ha cancellato miliardi di euro per investimenti su una decina di capitoli di interventi, eliminando tra l’altro 500 case ed ospedali di comunità oltre a 100 mila posti in asili nido, pare che ci si debba preparare ad un nuovo drammatico colpo di scena per il nostro Piano di Ripresa e Resilienza”. Lo scrive Piero De Luca, capogruppo Pd in commissione politiche europee a Montecitorio. “Secondo quanto appreso da notizie di stampa, il ministro Fitto avrebbe in mente di operare altri tagli prima di partire per Bruxelles. Questa volta – prosegue Piero De Luca – sarebbero sacrificati sull’altare dell’incapacità di questo Governo i 60mila posti letto dei nuovi studentati ed alcuni lotti di infrastrutture strategiche, tra cui l’Alta velocità sulla Salerno-Reggio Calabria. Una prospettiva che, se si realizzasse, sarebbe disastrosa per il Paese e soprattutto per il Mezzogiorno. Il Sud ha già visto più che dimezzarsi i fondi a sostegno delle politiche di sviluppo con questa ultima legge di bilancio. Un’ulteriore riduzione delle risorse a disposizione – conclude il dem – equivarrebbe al colpo di grazia su ogni speranza di convergenza e riequilibrio territoriale. Il tutto senza ancora nessuna notizia sul possibile successore di Fitto nella gestione del Pnrr. Si conferma il disastro. È urgente un chiarimento: non possiamo perdere tempo”.