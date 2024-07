Pnrr: Musumeci, ‘quinta rata buona notizia contro gli avvoltoi’

“E’ una buona notizia, contro tutti gli avvoltoi e le cornacchie che si sono girati in questi ultimi mesi attorno a Palazzo Chigi dicendo che noi eravamo isolati, non tenuti in considerazione a Bruxelles nell’utilizzo del PNRR, non solo lo abbiamo modificato e adattato alle esigenze che venivano dal territorio ma abbiamo anche ottenuto la quinta rata”. Così il ministro per le Politiche del mare e la Protezione civile, Nello Musumeci, a margine di un convegno a SALERNO commenta il pagamento della quinta rata del Pnrr. “È chiaro che la parte più importante debbano farla i soggetti attuatori, cioè le istituzioni e gli attori privati sul territorio. La scadenza è perentoria, parliamo di giugno 2026. Sarebbe un peccato se entro quella data le opere già avviate o solo progettate non dovessero arrivare al collaudo anche perché un nuovo Pnrr non ci sarà più e ricordiamoci che non si tratta di denaro dato in regalo ma è denaro in prestito nella gran parte della sua quota che i nostri figli e nostri nipoti dovranno silenziosamente pagare nei prossimi decenni”.