Pirola saluta Salerno ed i suoi tifosi

Manca solo il comunicato ufficiale ma si tratta di una formalità tanto che il difensore Lorenzo Pirola ha salutato la piazza di Salerno attraverso un messaggio sui propri canali social per approdare all‘Olympiakos, squadra top del massimo campionato in Grecia che disputerà la prossima Europa League. Con la maglia granata ha disputato 53 partite segnando 3 gol ed ha voluto congedarsi così dalla Salernitana ed i suoi tifosi:

“Cara Salerno, sono stati due anni importanti e diversi uno dall’altro. Insieme abbiamo gioito e sofferto ma sempre cercando di dare il massimo per questa maglia e questa città. Non è stata la fine che speravamo ma mi auguro che questa squadra torni presto dove merita. Ci tengo a ringraziare tutte le persone che ne fanno parte: magazzinieri, fisioterapisti e tutti i collaboratori del club che mi hanno fatto sentire a casa dal primo giorno. Un grazie speciale a tutti i tifosi che ci hanno sempre sostenuto in questi due anni nei momenti belli e soprattutto in quelli più difficili. Sarò sempre uno di voi, forza Salernitana”.