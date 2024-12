Pino su studenti a Salerno: rettore ateneo, collaboriamo con pm

“La Fondazione ha fornito tutta la documentazione che era in possesso alle autorita’ inquirenti. Sapete che si e’ aperta un’indagine su un fatto gravissimo”. A dirlo, a margine di una conferenza stampa in Ateneo, e’ il rettore dell’Universita’ di Salerno, Vincenzo Loia, dopo che un pino di 15 metri, sabato scorso, si e’ spezzato ferendo tre ragazzi poco piu’ che ventenni, di cui uno in maniera gravissima. “Siamo vicini quotidianamente ai giovani, alle loro famiglie e speriamo che tutto vada per il meglio”, evidenzia il rettore. Domenica scorsa, all’indomani di quanto accaduto, l’Ateneo salernitano, in una nota, aveva gia’ chiarito che “il contratto in essere tra la Fondazione universitaria – che gestisce la manutenzione del verde di Ateneo – e la ditta affidataria del servizio, prevede il costante monitoraggio delle condizioni di sicurezza delle oltre 3.000 essenze arboree presenti nei campus, con obbligo di segnalazione di criticita’ e messa in sicurezza ad horas, oltre alla effettuazione di periodiche e specifiche verifiche, con rilascio di documentazione comprovante i relativi esiti”.