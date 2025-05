Piero De Luca: “Il Decreto Insicurezza è pura propaganda,

Un atto di propaganda, privo di contenuti concreti, che alimenta paure ma non offre soluzioni.

È durissimo il giudizio del deputato del Partito Democratico Piero De Luca sul cosiddetto “Decreto Insicurezza”, discusso oggi in aula. Secondo l’onorevole salernitano, il provvedimento voluto dall’esecutivo rappresenta una deriva illiberale, mascherata da emergenza sicurezza, ma in realtà incapace di affrontare i nodi centrali che affliggono il Paese.

“Non c’è nulla di serio per la prevenzione dei reati, per rafforzare il tessuto sociale o per sostenere il lavoro delle forze dell’ordine”, ha dichiarato De Luca. “È solo uno strumento propagandistico, utile al Governo per distrarre l’opinione pubblica dai suoi clamorosi fallimenti, non solo sul fronte della sicurezza ma anche rispetto alla crisi economica e alle emergenze sociali che colpiscono ogni giorno milioni di famiglie italiane.”

L’intervento si inserisce in un clima politico teso, in cui il tema della sicurezza viene utilizzato sempre più spesso come terreno di scontro ideologico. De Luca, da tempo critico verso le scelte dell’esecutivo, denuncia un uso strumentale della paura, a scapito di politiche realmente utili alla cittadinanza.

Il messaggio del parlamentare del PD è chiaro: “Serve uno Stato forte, non uno Stato autoritario. Serve prevenzione, non propaganda.”