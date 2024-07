Petrachi chiede alla Cremonese Ghiglione e Falletti

di Marco De Martino

SALERNO – La Salernitana pesca dalla Cremonese per rinforzare un organico che, per il momento, è privo di elementi di categoria. Il ds granata Gianluca Petrachi (che ieri è tornato in ritiro dopo un paio di giorni di assenza intrattenendosi a colloquio con il tecnico Martusciello) infatti avrebbe chiesto informazioni alla società grigiorossa per due calciatori, il terzino destro Paolo Ghiglione ed il trequartista Cesar Falletti. Si tratta di due autentici veterani della cadetteria, con il primo che ha vestito le maglie di Spal, Genoa, Pro Vercelli, Frosinone e Cremonese, ed il secondo che ha fatto le fortune soprattutto della Ternana. Ghiglione, il cui contratto con la Cremonese terminerà a fine stagione, è ancora relativamente giovane, essendo un classe 1997: terzino destro abile nel gioco aereo (è alto 191 centimetri), può essere adattato anche a centrocampo. Sarebbe un ottimo colpo da offrire a Martusciello che ha l’out destro di difesa praticamente scoperto visto che Gentile finora è rimasto ai box per infortunio e che Sambia è tra i partenti. Stuzzica la fantasia dei tifosi Falletti. L’uruguaiano classe 1992 è stato spesso avversario dei granata e, nel corso degli anni, è stato spesso accostato alla Salernitana. Bandiera della Ternana, in Italia ha militato anche a Palermo, Bologna e appunto Cremona, Falletti potrebbe rappresentare l’ideale trequartista nel 4-2-3-1 attuato da Martusciello. Per cedere entrambi la Cremonese ha chiesto un paio di milioni, somma che la Salernitana potrebbe permettersi facilmente se riuscisse a disfarsi di Kastanos, Lassana Coulibaly e Dia. Per il primo è sempre in pole position il Verona che come contropartita propone l’attaccante Kallon. Per il maliano è testa a testa tra il Monza ed il Cagliari con l’Empoli più dietro, mentre per il senegalese tutto sembra ancora in salita a causa delle offerte ritenute ancora non soddisfacenti giunte dalla Lazio e dal Girona.