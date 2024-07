Pesto ai i fiori di zucca e mandorle. Il video

Vi lascio ancora una ricetta per gustare i fiori di zucca anche fuori stagione, un semplice pesto fatto con pochi ingredienti che potete congelare ed usare come condimento per primi, secondi, ma anche su una semplice bruschetta per sentire il sapore estivo anche in inverno.

INGREDIENTI

50 gr. di fiori di zucca

50 gr. di mandorle pelate

60 gr. di parmigiano reggiano

60 ml. di olio evo

Sale

Pepe (facoltativo)

PREPARAZIONE

Pulite bene i fiori di zucca, eliminate il pistillo, lavateli e tamponateli con un panno pulito.

Riempite il boccale del mixer (o tritatutto o frullatore – io mi trovi benissimo con questo) mettendo gli ingredienti a strati: fiori di zucca, mandorle tostate, parmigiano grattugiato e basilico.

Ripetete gli strati fino a esaurimento degli ingredienti, poi aggiungete l’olio evo, il sale e se volete pepe nero macinato al momento.

Azionate il mixer e frullate a scatti fino a raggiungere la consistenza desiderata. Assaggiate e regolate di sale secondo i vostri gusti.