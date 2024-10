Pellezzano: ronde notturne contro i furti

Anche Pellezzano, al pari degli altri Comuni della Valle dell’Irno, sta vivendo in questi giorni l’incubo dei furti negli appartamenti. Un disagio ormai diffuso, che non risparmia nessuno, nemmeno coloro che si trovano all’interno delle proprie abitazioni, presi d’assalto all’improvviso da malviventi a caccia del colpo da mettere a segno. Per difendersi, i cittadini avrebbero organizzato delle ronde notturne attraverso gruppi WhatsApp, dove sono iscritti giovani e meno giovani pronti a stanare ladri in fuga, anche dopo i tentativi di furti all’interno delle case. Un fenomeno che, ultimamente, si sarebbe verificato soprattutto a Pellezzano capoluogo, preso di mira, insieme alla frazione Coperchia, da bande di furfanti, che provano ad irrompere nelle abitazioni col preciso intento di portare via contanti e preziosi. In alcuni casi i furti vanno a segno, in altri risultano essere solo tentativi di furto. Fatto sta, che le ronde sarebbero immediatamente pronte ad attivarsi nel momento in cui viene lanciato un allarme o segnalata la presenza di una macchina sospetta in alcuni punti del territorio. I ladri, dopo essere entrati in azioni, preferiscono allontanarsi dal luogo del reato fuggendo per le montagne circostanti o lungo la strada provinciale che collega Pellezzano a Cava dè Tirreni. Ed è proprio in questi punti che le ronde agirebbero per cercare di metterli allo scoperto. Per alcuni, l’organizzazione di ronde è stata considerata un’esagerazione, per altri, invece, un buon compromesso per tutelare i cittadini. Tuttavia, insieme alle ronde, vengono allertate anche le forze dell’ordine, che si attivano in maniera immediata per sventare eventuali furti. Sul punto è intervenuto anche il sindaco, Francesco Morra, esprimendo le proprie considerazioni in merito alle notizie pervenute nei giorni scorsi. “Abbiamo appreso – ha dichiarato il primo cittadino – che, purtroppo, sono ripresi in maniera sporadica soprattutto a Pellezzano Capoluogo i furti nelle abitazioni. Un fatto inquietante che, non solo si configura come una violazione contro la proprietà privata e la privacy di una persona, ma anche come un serio pericolo per l’incolumità dei cittadini che subiscono questo tipo di reati. Bisogna assolutamente trovare una adeguata soluzione a un problema che incombe sull’intera comunità. Pur apprezzando l’impegno dei cittadini che intendono organizzare ronde notturne, ritengo sia necessario incrementare l’azione di controllo da parte delle forze dell’ordine, come da me richiesto in più occasioni”. Il tema sui controlli che le forze dell’ordine dovrebbero garantire è stato sempre al centro del dibattito pubblico, risultando di fondamentale importanza. Quello che manca, però, è un numero adeguato di risorse umane per coprire un servizio che necessita di più uomini rispetto a quelli attualmente impiegati nelle varie stazioni dei carabinieri dislocate sull’intero comprensorio della Valle dell’Irno. Circa una settimana fa, ignoti, hanno forzato e svuotato il distributore automatico di monetine posizionato all’interno della casa dell’acqua della frazione S. Angelo di Mercato S. Severino. Subito dopo la segnalazione da parte di alcuni cittadini, il Comando di Polizia Municipale, agli ordini del Maggiore Giancarlo Troiano, ha eseguito un sopralluogo e documentato l’accaduto per le opportune indagini. Altri furti, questa volta negli appartamenti, si sono verificati anche nel Comune di Calvanico. Data la situazione di allarme che si è venuta a creare in tutta la Valle dell’Irno, gli amministratori locali si attendono anche un pronto intervento da parte del Prefetto di Salerno, per l’organizzazione di un tavolo interistituzionale, sul quale possano essere avanzate proposte per porre adeguati rimedi al triste fenomeno dei furti negli appartamenti. Mario Rinaldi