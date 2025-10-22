Pd nervoso: i napoletani non voteranno Cirielli - Le Cronache Attualità
Edicola

Notizie Flash!

Amazon verso un futuro automatizzato: 600.000 posti di lavoro umani a rischio
Così la camorra gestiva la Juve Stabia
Pd nervoso: i napoletani non voteranno Cirielli
Real Madrid-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Attualità Campania

Pd nervoso: i napoletani non voteranno Cirielli

  • Ottobre 22, 2025
  • 0
  • 158
  • 2 Min Read
Pd nervoso: i napoletani non voteranno Cirielli

“La Campania tiene”. Il parlamentare dem lo rimarca ostentando sicurezza. Il nervosismo tra le truppe di Schlein, pero’, e’ palpabile: la migrazione di consiglieri vicini al governatore uscente sui lidi di Forza Italia e’ guardata con “attenzione”, ma senza “eccessiva preoccupazione” da un maggiorente dem. Qualche parlamentare campano azzarda anche l’idea che si possa trattare di una manovra dello stesso De Luca per mantenere una sua ‘golden share’ sul prossimo consiglio comunale, indebolendo la futura maggioranza. Nonostante questo, per i dem la conferma della Campania “regione rossa” e’ quanto mai vicina. Una fiducia da ricondurre ai dati in mano al Pd che, viene riferito, danno il candidato di centrosinistra, Roberto Fico, circa dieci punti avanti, “fino a questo momento”. Pallottoliere alla mano, De Luca ha ottenuto cinque anni fa il 69,4 per cento dei voti, di cui il 13,30 per cento con la lista De Luca e il 16,90 per cento con la lista del Pd. Il resto era suddiviso fra il 7,38 per cento di Italia Viva e una selva di piccole liste (in tutto erano 15). Fico puo’ contare ora su 8 liste, fra cui quella del M5s che nel 2020 raccolse circa il 9 per cento. Le altre sono quelle del Pd, di Casa Riformista, Avs, Fico Presidente, A Testa Alta, Partito Socialista e Noi di Centro. Insomma, abbastanza per assicurare un 54-56 per cento, ragiona una fonte Pd. Il resto lo dovrebbero fare i dirigenti dei rispettivi partiti sul campo. Perdere la Campania, rappresenterebbe la bocciatura della linea “testardamente unitaria” di Elly Schlein e sarebbe un colpo potenzialmente fatale sull’asse Pd-M5s, con Giuseppe Conte si vedrebbe ‘bruciare’ un esponente di primo piano, l’ex presidente della Camera Roberto Fico. Ma si tratta, come spiega un dirigente dem di primo piano di “un’ipotesi lunare”. Un deputato napoletano segnala, infatti, che tutti quelli che sono approdati al centrodestra sono esponenti civici o dei partiti di centro che difficilmente avrebbero trovato posto nelle liste del Pd o di una delle otto liste a sostegno di Fico. In ogni caso, “si tratta di consiglieri che spostano circa centomila voti”, aggiunge: poco per ribaltare un risultato che nel Pd sembra acquisito o quasi. E qui, il deputato campano inserisce un elemento forse campanilistico, ma che ha un suo peso specifico non trascurabile quando si tratta di Campania: “L’elettorato napoletano non votera’ di nuovo un salernitano. E Cirielli e’ salernitano”.

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Salerno Attualità

Il Parco nazionale del Cilento contro la

Il Parco nazionale del Cilento dice no alla delocalizzazione delle fonderie

Liberato Gibboni
Luglio 26, 2002
Cronaca Attualità

Follia sul bus: donna aggredisce passeggeri e

Raptus sull’autobus. Una donna aggredisce prima alcuni passeggeri e poi anche

Liberato Gibboni
Aprile 18, 2013
Cronaca Attualità

Sibilia, il costituzionalista: Napolitano incompatibile con se

Si credeva fosse uno scherzo, ed invece è tutto vero. C’è

Liberato Gibboni
Aprile 22, 2013
Cronaca Attualità

Stazione marittima, dubbio perenne: riparte o no?

Un cantiere controverso come quello della Stazione marittima probabilmente non c’è.

Liberato Gibboni
Aprile 23, 2013
Cronaca Attualità

Diete killer: una condanna e nove rinvii

Prescrivevano farmaci per dimagrire, rientranti nella categoria di sostanze stupefacenti e

Liberato Gibboni
Aprile 24, 2013