Partono oggi i saldi estivi in Campania

Al via oggi i saldi estivi anche in Campania. “E’ di oggi il dato Istat che a maggio le vendite nel settore dell’abbigliamento sono scese dello 0,6% rispetto a maggio 2023, mentre le calzature sono diminuite dello 0,8%. Se però facciamo il confronto con maggio 2022, allora in due anni le vendite dell’abbigliamento sono scese del 4,2%, quelle delle calzature sono precipitate del 9,4%“, afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. Secondo lo studio dell’Unione Nazionale Consumatori, per Abbigliamento e Calzature nel loro insieme lo sconto sarà del 19,8%, come nel luglio dello scorso anno, anche se in rialzo di 0,5 punti rispetto a gennaio 2024 quando era 19,3%. Il solo Abbigliamento (Indumenti + Accessori) registrerà un abbassamento medio dei prezzi del 20,1%. Il record della convenienza spetterà agli Indumenti, con una riduzione del 21,7% mentre la diminuzione minore di prezzo, come sempre, è per gli Accessori (guanti, cravatte, cinture…), con una flessione dei listini dell’8,9%, superiore però alle ultime 3 rilevazioni. Le Calzature segneranno un ribasso del 18,3%, meno del 18,6% di quest’inverno e più del 17,3% della scorsa estate.