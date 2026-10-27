Papa Leone, figlio dell’Occidente umanizzante

Salvatore Memoli

La novità di un Papa americano resta una realtà che dobbiamo scoprire gradualmente. Ci saranno possibilità per comprendere quale siano gli effetti per la Chiesa mondiale, in particola per l’Occidente. Tutti ci rendiamo conto di vivere un’epoca di profonda crisi identitaria, culturale e spirituale, proprio in quell’Occidente che ha dato al mondo contributi notevoli di spinta al progresso in ogni campo, soprattutto spirituale. Poi, piano piano, ci siamo accorti che quella luce che sembrava un faro luminoso, proprio come una stella splendente nelle notti della storia, é andata, via via, spegnendosi, mancando di qualsiasi forza per dirigere i passi del mondo. L’elezione di un Papa americano, statunitense, con radici estese nel mondo dell’America del Sud, dove é stato Missionario e Vescovo, é arrivata per rafforzare quei bagliori di testimonianza del suo predecessore Francesco che dall’Argentina ha dato alla Roma ‘ Caput Mundi’ nuovi spunti di una Cattolicità espressiva ed innovativa. Leone XIV ha come sua caratteristica la capacità di unire anime diverse tra loro. Proprio come testimoniano le sue radici genealogiche, dove L’Europa si fonda con l’America, il suo Pontificato ha una capacità di espressione globale, avvalorata dal suo radicamento romano e dalla sua testimonianza diffusa di conoscitore degli orizzonti del mondo, fin dove ha esercitato paternamente il suo ministero di Frate e di Superiore Generale degli Agostiniani. Tutte queste sue attività di Missionario, Vescovo, Cardinale di Curia Romana ed in precedenza di Padre Generale-Priore Generale dell’Ordine di sant’Agostino, istituto religioso di diritto pontificio, nato nel 1244, gli sono di aiuto nel Governo della Chiesa. Proprio nella sua posizione di Priore Generale ha avuto modo di occuparsi di numerose province sparse nel mondo, con numerosi conventi ed attività dei frati e di presiedere nella carità la comunità composta da circa 3000 frati e dalle monache agostiniane ( contemplative) circa 1000 religiose, distribuite in 80 monasteri presenti nel mondo, oltre a tutte le forme aggregative religiose che ispirano le loro vite consacrate al Santo d’Ippona. Papa Leone XIV, dunque, con la sua spiritualità agostiniana, possiede una dimensione universale che giova al Governo della Chiesa, a cui continuamente rilascia segnali di viva spiritualità e di tempra solida nelle scelte che caratterizzano il suo supremo Magistero. Puntuale, paterno ed attento, con spunti di misurata criticità e di apertura al dialogo, in tutte le sue decisioni, pone il recupero della dignità umana, come impegno sentito e necessario. I contenuti dei suoi interventi indirizzano a riflessioni aperte sulla posizione dell’uomo di oggi; l’Occidente ha fatto conquiste numerose, tuttavia rischia di essere isolato e di isolarsi dagli altri esseri umani, ricerca nuove libertà e vede ridursi gli spazi della sua agibilità.L’attenzione di Leone XIV é rivolta anche alla politica, al diffondersi in Occidente di un linguaggio politico e mediatico che mortifica la realtà spirituale; al diffondersi in Occidente di tanti eventi bellici che condanna con fermezza insieme al riarmo ed al commercio delle armi che resta una ‘pericolosa illusione’. Il grande impegno del suo Pontificato é rivolto a definire il rapporto tra l’Europa e l’Occidente verso i rifugiati e i migranti, chiedendo politiche reali integrative e, nel contempo, dando segnali ai migranti di riflettere sui loro doveri verso chi li ospita. Centrale nel suo Ministero petrino é l’attenzione verso il resto del mondo, anche con la scelta del Card. filippino Tagle alla presidenza del Collegio Cardinalizio, al quale tende la mano per recuperare dignità e ruolo nel rapporto con il resto del Mondo, dando concreti strumenti di un’integrazione completa, da tutti attesa. Egli é un uomo dell’Occidente che non si pone in contrapposizione ma che cerca tutte le vie per una visione mondiale di progresso e di sviluppo integrale, nell’ottica della crescita di tutti i Popoli.Per il Papa degli Stati Uniti, assume un grande valore di responsabilità l’incoraggiamento di un Mondo forte e credibile, con un risveglio etico e spirituale.Da tutti i suoi messaggi e dalle scelte concrete, quasi quotidiane, Leone XIV sottolinea la sua visione e la sua volontà di non ripiegarsi su una tipica testimonianza del cattolicesimo nord americano. La sua provenienza ci restituisce un pontificato dalla forte identità internazionale, come richiede da sempre la guida della Chiesa di Roma. Anche sul versante innovativo, il Papa mostra di sapere dosare il rapporto con la tradizione e il rinnovamento della Chiesa. Sempre più la sua personalità, accompagnata da un sorriso sincero, anche durante la sua recente malattia, si accompagna ad una modalità di comunicazione diretta, dando prova di umanizzare sempre più il Papato, così come Francesco ci aveva abituato, diventando un leader credibile, ascoltato da tutti, riconosciuto ed efficace nelle varie esigenze internazionali. Con costante impegno, il Papa ricostruirà l’importanza dell’unità della Chiesa, curando quelle ferite che fanno male e lasciano spazio alle divisioni, tenendo presente che la Chiesa deve essere Madre e Maestra dei Popoli, contro tutte le divisioni politiche, dando prova della sua unità.Da lui ci attendiamo molte trasformazioni nei rapporti dentro e fuori la Chiesa ed il recupero di quelle testimonianze della tradizione liturgica, soprattutto confidiamo che resti un grande leader, con profonde caratteristiche umane.