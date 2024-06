Pallacanestro femminile. La Sirio Salerno ’92 vince la finale d’andata play off per l’A2

La Sirio Salerno ’92 vince la finale d’andata dei playoff nazionali di B femminile e si prepara al ritorno in casa del Modena in programma domenica prossima. E’ finita ’83-66, un vantaggio importante per i salernnitani che hanno ipotecato la promozione. Ancora 40’ da giocare: si partirà da +17 per le campane (differenza canestri in caso di parità di vittorie), chi riuscirà a chiudere la serie in proprio favore sarà promossa in A2. “Una prima parte del lavoro è fatta. Sono molto soddisfatto perché faceva tanto caldo e non era facile. Abbiamo unito le forze e ottenuto un +17 ma per quello che abbiamo mostrato abbiamo le carte in regola per andare a vincere anche in trasferta. Si è vista unione, coesione ma anche tanta fretta. Restano le cose da migliorare ma resta una settimana per metterle a posto e prepararci per andare a Modena al meglio e giocarci l’ultima partita.

Questo gruppo merita di chiudere con una vittoria, faremo di tutto”, ha detto a fine gara coach Visnjic.

TABELLINO – SIRIO SALERNO ’92-BASKETBALL SISTERS MODENA 83-66 (19-13; 39-28; 65-46)

SALERNO: Oliveira 24, Valerio 13, Orchi 11, Scala, De Mitri 10, Tagliaferri ne, Esposito, Takrou, Virgilio ne, Silatsa

25, Scolpini, Lufrano ne. Coach: Visnjic.

MODENA: Bortolani, Koral 11, Tartarini 6, Bernardini, Righi, G. Palmieri 12, Cattabiani 11, Ampollini, Daidone 2,

Grandini 3, Melloni 10, Zarfaoui 11. Coach: L. Palmieri.

Arbitri: Riggio-Migliaccio