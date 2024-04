Pagani. Oggi commercianti al voto

I commercianti di Corso Ettore Padovano, via Mangino, De Vivo, De Gasperi, Marconi, Cesarano e Piazza Sant’Alfonso procederanno dal primo pomeriggio alle ore 15 fino in serata alle ore 21:30 per eleggere i membri della neonata associazione dei commercianti di Pagani. Le votazioni si terranno presso il locale City Hall in Piazza Sant’Alfonso a Pagani. L’unico candidato presidente dell’associazione è Costantino Napodano, il quale è supportato da 7 consiglieri, nominati dai rispettivi comitati di quartiere, e sono: Antonio Lamberti per Corso Ettore Padovano; Davide Fiorentino per via Mangino; Gaetano Parascandolo per Piazza Sant’Alfonso; Michele Giorgio per via De Vivo; Antonio Carpentiere per via De Gasperi; Franco Langella per via Marconi e Marcello Buonocore per via Cesarano. L’associazione nasce per tutelare i commercianti con la finalità di avvalorare il centro cittadino e, di conseguenza, il commercio locale. Il primo giorno di incontro dei commercianti ha avuto luogo il giorno lunedì 11 marzo presso il Forum dei giovani di Pagani e non all’Auditorium Sant’Alfonso Maria de Liguori di Pagani, così come speravano i commercianti, perché c’è stata una diatriba tra alcuni commercianti e il sindaco del Comune di Pagani Raffaele Maria De Prisco in quanto, quest’ultimo, si sarebbe offeso del manifesto fatto circolare alcuni giorni prima per il centro cittadino, il manifesto riporta la seguente dicitura: «Siamo sdegnati nel vedere la nostra Pagani così mortificata, per questo motivo chiediamo a tutti di unirsi in una sola voce “rialziamoci adesso!”». Poi si sono chiariti, appianando le divergenze, i commercianti di Pagani e il primo cittadino Lello De Prisco. Tanti i curiosi e i commercianti che vi hanno partecipato al primo incontro, poi il successivo appuntamento è stato realizzato il giorno 18 marzo e infine sono stati nominati i vari rappresentanti dei vari luoghi del centro cittadino. Marco Visconti