Pagani. Cercola non parla, resta in carcere per omicidio

Pagani. Resta chiuso in carcere a Salerno con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla futilità dei motivi e dal rapporto di parentela, il 27enne Vincenzo Cercola che ha ucciso il padre Antonio a colpi di sedia dopo aver tentato di strangolarlo. Lo ha deciso ieri il gip Giovanni Pipola del Tribunale di Nocera Inferiore confermando la decisione del sostituto procuratore Federica Loconte. Il giovane si è anche avvalso della facoltà di non rispondere al magistrato su quanto avvenuto qualche notte fa nella casa di via Mazzini a ridosso del centro di Pagani. Il 58enne giardiniere, sarebbe stato ucciso da un corpo contundente pesante alla testa, scagliato con forza probabilmente una sedia in legno. Sul collo presentava lividi ma non sarebbe stato strangolato probabilmente gli erano stati causati dal figlio Vincenzo durante la colluttazione e prima della furia omicida del 27enne. È quanto sarebbe emerso dai primi esiti dell’esame autoptico eseguito giovedì nella camera mortuaria dell’Umberto I di Nocera Inferiore. Novanta giorni per la verità. Tutto ruota attorno non solo all’omicidio ma anche alla futilità dei motivi, quelle cause che avrebbero portato padre e figlio a litigare, lite poi sfociata tragicamente nell’assassinio del 58enne genitore. Cercola era separato dalla moglie, che nel frattempo si era trasferita in Germania e che è tornata a Pagani dopo la tragedia. In territorio tedesco aveva vissuto fino a poco tempo fa anche il figlio Vincenzo, ritornato solo negli ultimi mesi a coabitare con il padre. Non si esclude che la lite sia nata per motivi economici ma questo lo potrà dire solo l’indagato oggi all’atto della convalida. Tutto mentre a Pagani, presso la basilica di Sant’Alfonso ieri si sono svolte le esequie dell’ex dipendente Sam, ora giardiniere, ritenuto da molti che lo conoscevano come una persona mite. A qualche chilometro di distanza la convalida del fermo in carcere dove è detenuto il figlio autore del parricidio.