Pagani. Associazione Ama, scoppia il caos

Dimissioni nel direttivo dell’associazione Ama. Il gruppo legato ai commercianti e professionisti denominato Ama, in virtù dell’amore nutrito per la città, ieri ha subito uno scossone internamente al direttivo, hanno dato le dimissioni irrevocabili i consiglieri Nunzio Giordano e Giovanna Del Cuoco. Non era presente il commercialista dottor Nello Gaito, tesoriere del gruppo, assente per motivi di salute, il quale si mostra dispiaciuto per la vicenda e sarebbe pronto ad appianare le divergenze, eventualmente ce ne fossero. Il presidente Costantino Napodano spiega che i motivi delle dimissioni vertono su fatti privati e contestualmente “per altre divergenze”. Inoltre precisa “abbiamo perso qualche pezzo, ma l’associazione va avanti ed è spedita nei suoi progetti”. Giordano giustifica le dimissioni in quanto preso da altri impegni. “Chi mi conosce davvero, spiega Giordano, sa quanto io sia per mia natura affine e sempre propenso a nuove avventure associative, soprattutto quando esse riguardino e abbiano come finalità lo sviluppo e la crescita del mio paese, Pagani a cui sono legato da un amore viscerale. Molti di voi sanno pure che quando, per motivi diversi, non riesco a dare il meglio di me stesso e il massimo ad un progetto, sia soltanto associativo preferisco fermare tutto e lasciare il mio spazio, il mio ruolo a qualcun altro che in quel momento possa dare di più “alla causa”, qualsiasi essa sia. Sono moralmente obbligato a rassegnare le mie ‘ Ama , fermo restando che continuerò a partecipare a tutte le attività intraprese in qualità di associato” conclude Giordano. Silenzio invece per Giovanna Del Cuoco, la quale ha preferito non parlarne a riguardo. Marco Visconti