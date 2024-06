Pagani. Amianto in via Pittoni?

Fermi i lavori al Polivalenti di via Pittoni, il sito in cui dovrà nascere un’opera pubblica per la riqualificazione urbana. La causa sarebbe derivata dalle fibre di amianto presenti nel terreno? La domanda parte da Davide Baldi presidente della Confesercenti Pagani – Salerno Nord, «circola la voce sempre più insistente – spiega Baldi – che i lavori in via Pittoni abbiano subito una battuta d’arresto a causa del rinvenimento di fibre di amianto nei terreni. Vista la vicinanza di numerose abitazioni, di un asilo nido e di uffici pubblici gradirei – continua Baldi – una risposta da chi di competenza alle seguenti domande: solo dopo due mesi, nel frattempo abbiamo respirato amianto e chissà quante fibre insieme alla polvere che ha invaso le nostre case, dall’apertura dello scavo ci si rende conto della presenza di amianto? Le migliaia di tonnellate di terreno asportato, immagino contaminato dalla presenza di fibre di amianto, sono state gestite come rifiuto oppure sono state destinate a recupero ambientale andando a riempire qualche scavo o utilizzate come sottofondo stradale o peggio ancora gestite come terreno vegetale? Gli operatori della ditta che hanno eseguito la messa in sicurezza erano formati e informati sulla gestione dell’ amianto?». A tal proposito, è stato chiesto al dottor Augusto Pepe, vicesindaco e assessore con delega ai Lavori pubblici, di fare chiarezza sull’eventuald presenza di amianto nel terreno. Pepe non ha risposto preferendo delegare la risposta alle figure tecniche incaricate ai lavori pubblici. Sembrerebbe che la ditta abbia frenato i lavori perché sarebbe stato rinvenuto del terreno somigliante all’amianto. Dunque l’area, a tal proposito, sarebbe stata coperta con un telo di plastica, così da impedire l’eventuale dispersione di fibre di amianto. Intanto ci sarebbero degli accertamenti sull’amianto da parte dell’Asl e Arpac. Marco Visconti