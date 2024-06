Operazione Nostalgia, emozioni all’Arechi: Baggio accolto da guest star

Giornata da ricordare per tantissimi appassionati di calcio che allo stadio Arechi di Salerno hanno potuto vedere da vicino le leggende del calcio internazionale grazie al raduno di Operazione Nostalgia. Totti, Zanetti, Di Natale, Milito, Vannucchi, Ventola, Chevanton, Barzagli, Trezeguet, Filippini, Candela, Cesar ma non in ultimo Roberto Baggio accolto con il pasillo d’onore all’ingresso in campo accompagnato da musica e cori per il divin codino visibilmente commosso