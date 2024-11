Operato il 25enne colpito dalla caduta di un albero, resta grave

È stato sottoposto ad un delicato intervento neurochirurgico, il 25enne di Eboli che nel pomeriggio è rimasto ferito in seguito alla caduta di un albero nel campus di Fisciano (SALERNO) dell’università di SALERNO. Il giovane ha superato l’operazione – effettuata da una equipe di neurochirurghi – ma la prognosi resta riservata e le condizioni sono considerate gravi. Il giovane, a causa del peso dei rami che lo hanno travolto, ha riportato un importante trauma cranico, una lesione alla colonna vertebrale e uno pneumotorace. Resta ricoverato in rianimazione dove è monitorato costantemente dai medici. Meno gravi le condizioni degli altri due feriti (un 20enne e un 25enne) che hanno riportato diverse fratture, di cui una più importante al bacino. Sono entrambi ricoverati in Ortopedia ma non sono in pericolo di vita. Il personale del “Ruggi” sin da subito ha profuso energie importanti per assistere i tre feriti: al loro arrivo in via San Leonardo, infatti, erano presenti i tre rianimatori che – guidati dal primario Renato Gammaldi – hanno potuto prendere in carico singolarmente i pazienti.