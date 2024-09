Omologata proposta di “concordato minore”

Il caso Grazie all’introduzione del c.d. Codice della Crisi dell’Impresa e dell’Insolvenza (D. Lgs. n. 14/2019, come modificato dal D. Lgs. n. 83/2022) che ha organicamente disciplinato le procedure concorsuali, tra cui quella da sovraindebitamento (Legge n. 3/2012, definita “Anti Suicidi”), i Dottori Nicola Ferraioli e Giuseppe Franco, entrambi Revisori Legali & Commercialisti iscritti presso l’Ordine di Nocera Inferiore, hanno, per il tramite dell’Organismo di Composizione della Crisi presso il Tribunale di Napoli e del Gestore all’uopo nominato, consentito ad un soggetto (titolare di partita iva) con esposizioni debitorie erariali e previdenziali per oltre 450.000,00 € di ottenere, mediante la procedura del c.d. concordato minore ai sensi dell’articoli 74 e seguenti del D. Lgs. n. 14/2019, come modificato dal D. Lgs. n. 83/2022, una rilevante falcidia di oltre 290.000,00 € dovendo, per l’effetto, adempiere al ridotto debito di € 153.000,00 €. La peculiare e cavillosa attività professionale espletata dai prefati Consulenti, che hanno “accompagnato” il soggetto richiedente sin dalla predisposizione della relativa domanda e fino alla pronuncia della Sentenza ad opera dell’Autorità Giudiziaria adita, ha comportato, in via preliminare, l’analisi dei presupposti oggettivi e soggettivi previsti dal tessuto normativo innanzi richiamato e, verificata la sussistenza degli stessi, la redazione di una proposta da depositare presso il Tribunale competente e, successivamente, da sottoporre ai creditori che, nel caso trattato, non hanno mosso alcun tipo di contestazione. Il Tribunale di Napoli nella persona del Giudice Delegato, giusta Sentenza pronunciata in data 08 luglio 2024, ha omologato la proposta di concordato minore redatta dai Dottori Nicola Ferraioli e Giuseppe Franco che, a fronte di un’esposizione debitoria nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e dell’INPS per oltre 445.000,00 €, ha consentito al soggetto richiedente di adempiere esclusivamente l’importo ridotto di € € 153.000,00 € ottenendo, pertanto, un risparmio di oltre 290.000,00 €. Grazie al notevole risultato, raggiunto grazie alla pregevole attività professionale espletata dai Dottori Nicola Ferraioli e Giuseppe Franco, il soggetto richiedente avrà la possibilità di ottenere quello che in gergo viene definito il c.d. NUOVO INIZIO (fresh start), onorando il debito così come ridotto e, al contempo, condurre uno stile di vita dignitoso e, perché no, continuare l’esercizio dell’attività.