Omicidio Vassallo: Martusciello (FI), smantellare sistema coperture

“Sono quattordici anni che ad Acciaroli si fanno i nomi degli arrestati di oggi. L’intera comunità sapeva, sospettava, eppure la verità arriva solo ora, segno che qualcuno ha coperto, nascosto, occultato la realtà dei fatti”. Lo dichiara Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, commentando gli arresti nell’inchiesta sull’omicidio di Angelo Vassallo, il “sindaco pescatore” di Pollica, avvenuto il 5 settembre 2010. “Nel Cilento esiste un sistema che non può restare senza colpevoli. Qui c’è dell’altro, ci sono coperture che vanno ben oltre i nomi dei singoli arrestati. Solo quando emergerà l’intera verità Angelo Vassallo potrà riposare in pace”, conclude Martusciello.