Svolta clamorosa nelle indagini sull’omicidio di Walter Avallone, il metronotte 55enne originario di Eboli trovato senza vita lo scorso 13 ottobre all’interno della sua Ford B-Max bianca nel parcheggio della baia di Trentova, ad Agropoli. Nel registro degli indagati della Procura di Vallo della Lucania sono finiti due volti considerati finora del tutto insospettabili: un giornalista di Battipaglia e impegnato in politica e un’insegnante, legati tra loro da una relazione sentimentale e attualmente a piede libero.

Gli accertamenti a Battipaglia e i borsoni scomparsi

L’accelerazione dell’inchiesta, coordinata dai magistrati vallesi e condotta dai Carabinieri, arriva a pochi giorni dal blitz eseguito dai militari del Reparto Investigazioni Scientifiche (Ris) in alcuni uffici situati in via Rosa Jemma, a Battipaglia. Un’ispezione durata circa tre ore durante la quale gli investigatori hanno acquisito documentazione ritenuta cruciale per ricostruire gli ultimi affari, i contatti recenti e le attività professionali della vittima. L’obiettivo degli inquirenti è fare piena luce sul movente del delitto e chiarire il mistero legato ai due borsoni prelevati dal bagagliaio dell’auto di Avallone subito dopo l’esecuzione.

La dinamica dell’agguato

Secondo quanto ricostruito finora attraverso le telecamere di videosorveglianza pubbliche e private della zona, il 55enne sarebbe stato freddato all’interno della propria vettura con un colpo di pistola calibro 7,65 alla gola. Subito dopo lo sparo, il killer si sarebbe allontanato a piedi in direzione del Belvedere portando con sé i due borsoni, probabilmente aiutato da un complice che lo attendeva nelle vicinanze per garantirgli supporto logistico e copertura nella fuga. A scoprire il cadavere era stato poi un carabiniere fuori servizio che stava facendo jogging nell’area di Trentova.

L’attesa per i test del Dna a Roma

Il prossimo passo decisivo per l’inchiesta si giocherà nei laboratori dei Ris di Roma. Nei prossimi giorni, infatti, è in programma l’esame scientifico sulle tracce biologiche e sui reperti isolati all’interno dell’abitacolo della Ford B-Max di Avallone. L’esito della comparazione genetica con i profili dei due indagati potrà fornire riscontri oggettivi sulla loro presenza sulla scena del crimine e definire le rispettive responsabilità nell’omicidio.