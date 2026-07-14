Ho letto con attenzione l’articolo di Peppe Rinaldi dedicato alla guida “Oltre lo sguardo” della Società Italiana di Pediatria. Più che un’inchiesta o un approfondimento giornalistico, appare come un editoriale costruito per confermare una tesi già decisa, senza offrire ai lettori gli strumenti per comprendere realmente il contenuto del documento. Fare giornalismo non significa utilizzare una notizia per sostenere il proprio punto di vista. Significa raccontare i fatti, esporre le diverse posizioni, contestualizzarle e lasciare ai lettori la libertà di costruirsi un’opinione. In questo caso, invece, il documento viene raccontato quasi esclusivamente attraverso una lente ideologica, ricorrendo a termini come “indottrinamento”, “agenda”, “barbarie”, “militanza”, fino ad arrivare ad attribuire alla guida intenzioni che non emergono dal testo stesso. La guida “Oltre lo sguardo” non è un manifesto politico. È uno strumento rivolto ai pediatri per migliorare la relazione con bambini, adolescenti e famiglie, affinché nessuno si senta giudicato o discriminato all’interno di un ambulatorio medico. Si può condividere o contestare il suo impianto, ma lo si dovrebbe fare partendo da ciò che realmente contiene, non da interpretazioni costruite per alimentare una contrapposizione. Colpisce, inoltre, che nell’articolo venga evocata più volte Arcigay, pur non essendo l’associazione autrice della guida né il soggetto che l’ha elaborata. È un richiamo del tutto fuori luogo, che finisce per spostare il dibattito dal merito del documento alla ricerca di un bersaglio ideologico. Quando si chiama in causa un’associazione che non c’entra con il testo di cui si discute, si alimenta soltanto confusione. Il confronto pubblico è fondamentale, ma deve poggiare sulla correttezza dell’informazione. Criticare è legittimo. Distorcere il contenuto di un documento per renderlo funzionale alla propria narrazione non lo è. Da Presidente di Arcigay Salerno difenderò sempre il diritto al confronto, anche duro, ma pretenderò con la stessa fermezza che il confronto parta dai fatti e non dalle caricature. Perché la buona informazione non ha il compito di orientare le coscienze: ha il dovere di mettere i cittadini nelle condizioni di orientarsi da soli.

Emanuele Avagliano, Presidente Arcigay Salerno