Obici (Irccs San Matteo): "Test genetici decisivi nell'amiloidosi cardiaca" - Le Cronache
Autosantoro Santoro Grafica - 20 anni
Università Mercatorum - Università San Raffaele Webuild - Napoli-Bari Alta Velocità
Edicola

Notizie Nazionali Flash

Siher, Meloni: “Decisione del Gip è vergognosa”. Salvini: “Incredibile” Zverev e il sorpasso a Sinner: “Mi cambia poco essere numero 1 ora o tra una settimana” Assilea, si è aperto a Milano Lease 2026 Ballando, Noemi Bocchi torna sulla ‘battuta’ di Mariotto: “Non c’entra nulla, è stata proprio brutta” Ostia, 39enne muore dopo puntura di un ragno violino. Al via inchiesta: “Storia assurda, chiediamo giustizia” Argentina, lutto per il ct Scaloni: morta a 74 anni la madre Henry e le polemiche dopo Pallone d’Oro: “Non volevo colpire Yamal, non inventate storie” El Shaarawy presto papà, l’annuncio (il giorno del compleanno) con Ludovica Pagani: “Ti aspettiamo” Grammatico (Sigu): “La genetica è parte integrante di diagnosi e terapie” Obici (Irccs San Matteo): “Test genetici decisivi nell’amiloidosi cardiaca” Amiloidosi cardiaca, Meneghin (Fipc): “La medicina personalizzata richiede cambio culturale” Merlo (Sic): “Per amiloidosi cardiaca servono registri e percorsi condivisi” Siher, Meloni: “Decisione del Gip è vergognosa”. Salvini: “Incredibile” Zverev e il sorpasso a Sinner: “Mi cambia poco essere numero 1 ora o tra una settimana” Assilea, si è aperto a Milano Lease 2026 Ballando, Noemi Bocchi torna sulla ‘battuta’ di Mariotto: “Non c’entra nulla, è stata proprio brutta” Ostia, 39enne muore dopo puntura di un ragno violino. Al via inchiesta: “Storia assurda, chiediamo giustizia” Argentina, lutto per il ct Scaloni: morta a 74 anni la madre Henry e le polemiche dopo Pallone d’Oro: “Non volevo colpire Yamal, non inventate storie” El Shaarawy presto papà, l’annuncio (il giorno del compleanno) con Ludovica Pagani: “Ti aspettiamo” Grammatico (Sigu): “La genetica è parte integrante di diagnosi e terapie” Obici (Irccs San Matteo): “Test genetici decisivi nell’amiloidosi cardiaca” Amiloidosi cardiaca, Meneghin (Fipc): “La medicina personalizzata richiede cambio culturale” Merlo (Sic): “Per amiloidosi cardiaca servono registri e percorsi condivisi”
Ultim'ora Nazionale

Obici (Irccs San Matteo): “Test genetici decisivi nell’amiloidosi cardiaca”

  • Ottobre 28, 2026
  • 0
  • 70
  • 2 Min Read
Obici (Irccs San Matteo): “Test genetici decisivi nell’amiloidosi cardiaca”

(Adnkronos) – “I test genetici sono centrali nella gestione dell’amiloidosi da transtiretina perché permettono di distinguere le forme ereditarie da quelle non ereditarie, con conseguenze sulla strategia terapeutica e sul percorso di presa in carico”. Lo ha spiegato Laura Obici, del centro per lo studio e la cura delle amiloidosi sistemiche presso la Fondazione Irccs Policlinico San Matteo di Pavia intervenuta da remoto all’evento ‘L’età non è una diagnosi. Medicina personalizzata, tra test genetici e appropriatezza prescrittiva: il caso dell’amiloidosi cardiaca’, in occasione della presentazione del Position Paper promosso da Omar, Osservatorio malattie rare. 

“La genetica è importante perché distingue le due forme chiave da cui dipende la strategia terapeutica e perché c’è un effetto a cascata nelle famiglie in cui è presente un’alterazione genetica che determina questa malattia – ha aggiunto Obici -. Fare un test genetico presintomatico oggi consente di impostare un monitoraggio accurato in modo da intervenire alla comparsa dei primissimi segni di malattia, che significa massimizzare il profitto delle cure, prevenire una disabilità significativa e garantire alle persone una prognosi e una qualità di vita il più normale possibile”. 

La specialista ha richiamato anche l’importanza della consulenza genetica, considerando l’impatto emotivo che la conoscenza di un rischio ereditario può avere sulla persona e sulla famiglia. “Non è un test banale da effettuare” e deve essere “inserito in un percorso di consulenza genetica appropriato. Una diagnosi tempestiva e una corretta distinzione delle forme della malattia sono quindi elementi essenziali per orientare la terapia e il monitoraggio dei pazienti e dei familiari a rischio” ha concluso. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags:

Articolo Precedente

Articolo Successivo

Articoli Correlati

Ultim'ora Nazionale

Milano, 15enne uccide anziana: prima la colpisce

(Adnkronos) – Un ragazzo di 15 anni ha ucciso un'anziana, ex

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Serie A e la lotta a pirateria

(Adnkronos) – "E' una norma molto attesa, che è stata rivisitata.

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Ricerca: Tor Vergata-Inaf, scoperta ‘nuova finestra’ su

(Adnkronos) – Immaginate una tempesta colossale che si scatena appena al

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Giro d’Italia, a Pedersen anche la quinta

(Adnkronos) – La maglia rosa Mads Pedersen vince la quinta tappa

agest.it
Maggio 14, 2025
Ultim'ora Nazionale

Energia: dal 21 al 23/5 a Piacenza

(Adnkronos) – Si è svolta oggi, presso la sede di Confindustria

agest.it
Maggio 14, 2025