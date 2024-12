Noi Moderati, l’intervento della Meloni

Coesione pur nelle differenze. E’ il mantra del centrodestra che sottolinea unita’ in tutti gli interventi dei suoi leader, occasione offerta dall’assemblea nazionale di Noi Moderati. “La nostra coalizione e’ composta si’ da forze politiche diverse, ognuna ha la sua identita’ e la sua storia che sono un valore aggiunto. E cio’ che ci rende forti e coesi e’ la volonta’, la voglia di stare insieme, che e’ quello che ci consente di fare sempre sintesi, di trovare un punto di incontro perche’ siamo uniti dalla stessa visione del mondo di fondo, perche’ crediamo negli stessi valori di riferimento, perche’ abbiamo idee compatibili, perche’ intendiamo portare avanti fondamentalmente gli stessi progetti”, rimarca il premier Giorgia Meloni, intervenendo in collegamento all’appuntamento. Tutto cio’ “ci ha permesso in questi primi due anni di governo di raggiungere risultati inaspettati, di invertire quel declino al quale l’Italia sembrava ormai destinata”, rivendica. “C’e’ ancora tanto da fare, ovviamente, e il cammino che abbiamo davanti e’ un cammino ancora lungo, ma dobbiamo e possiamo andare avanti insieme rendendo il centrodestra sempre piu’ forte e sempre piu’ coeso – aggiunge la premier – veniamo accusati dalla sinistra di essere ideologici di portare avanti i provvedimenti lontani dal mondo e dalla realta’. A me pare esattamente il contrario. A me pare che l’ideologia, i pregiudizi, gli schemi obsoleti siano di istanza da qualche altra parte”. La politica, avverte Meloni, “senza coraggio, senza determinazione, senza la capacita’ di osare in fondo non sia politica, e’ sopravvivenza, amministrazione del potere, gestione dell’ordinario. Tutte cose che non ci interessano”. “Noi vogliamo affrontare i problemi della nostra nazione, fare le riforme che l’Italia aspetta da sempre. Vogliamo scardinare quelle rendite di posizione che impediscono alle nostre migliori energie di liberare il loro potenziale. Vogliamo costruire una visione di sviluppo e di crescita di medio e lungo periodo per questa nazione. Vogliamo una strategia per questa nazione. Tutti obiettivi che solo il centrodestra ha la possibilita’ di raggiungere”, conclude.