Nocera, vigile urbano gli salva la vita

Salvata una persona di origini nordafricane da un cittadino di passaggio e da un agente di polizia locale. È successo ieri in via Pucci, quando un uomo di provenienza marocchina, ha accusato un malore in strada lasciandosi cadere a terra. Un cittadino di passaggio, il signor Bartolomeo Palermo Esposito, si è fermato ed ha prestato un primo soccorso, memore della sua esperienza lavorativa e sportiva. L’uomo inizialmente non respirava, ma grazie all’intervento del passante è riuscito a rinvenire. Successivamente è transitata una volate della polizia Municipale, alla quale il signor Barlomeo ha chiesto aiuto. In quel frangente il cittadino nordafricano ha subito un nuovo malore ed uno degli agenti, il luogotenente Raffaele Fortino, ha praticato un massaggio cardiaco, facendo rinvenire il cittadino extracomunitario. L’uomo è stato poi trasportato in ambulanza al vicino ospedale Umberto I per ulteriori accertamenti e cure. È stato sicuramente un miracolo o la divina provvidenza a salvare la persona in questione, ma l’aiuto del signor Bartolomeo e dell’agente Fortino, è stato certamente determinante. Non è la prima volta che il vigile Fortino della Municipale interviene in situazioni di emergenza, anni fa insieme ad un finanziare, entrambi in borghese, bloccarono un rapinatore. Il senso del dovere ha radici molto profonde in lui, come l’alto senso civico del signor Bartolomeo è stato encomiabile. In effetti entrambi gli eroi di ieri, perché di questo si tratta, meriterebbero un riconoscimento per quanto fatto. Soddisfazione da parte del sindaco Paolo De Maio e del comandante dei caschi bianchi Andrea D’Elia. A Nocera Inferiore si è scritta una pagina significativa e che possa essere ad esempio per le generazioni future. Giuseppe Colamonaco