Nocera Sup. Montalbano: faremo opposizione

Ultimi giorni di campagna elettorale in vista del turno di ballottaggio, il 23 e 24 giugno, tra Enrico Bisogno e Gennaro D’Acunzi per l’elezione del sindaco di Nocera Superiore. Ieri mattina, la conferenza stampa di Gaetano Montalbano, il candidato sindaco del centrodestra. Insieme a lui il commissario cittadino di Forza Italia Luca Soriente ed il coordinatore provinciale degli Azzurri Roberto Celano. L’ex sindaco ha chiarito la sua posizione rispetto al secondo turno ed ha ringraziato sostenitori ed elettori. Non sono mancate stoccate al candidato Enrico Bisogno. “La prima cosa che mi viene da dire è quella di ringraziare i candidati di Forza Italia e di Noi Moderati. – ha esordito Montalbano – Il mio ringraziamento personale va a quelle 1623 persone che hanno avuto una attenzione nei miei riguardi da recordman, ma non per me, ma perché hanno scelto un progetto alternativo agli altri candidati sindaci. Abbiamo portato in giro, in campagna elettorale, ciò che serviva alla città di Nocera Superiore”. Poi la stoccata ai competitor e le scelte sul ballottaggio: “Chi era in una condizione diversa, rispetto a quello che sono i risultati del primo turno, probabilmente aveva altri tipi di possibilità. Se ti sei fatto mettere il cappello addosso vuole dire che non hai né autonomia di decisione, ma soprattutto non sei colui il quale coglie il momento politico attuale e dico anche fattuale. L’elettorato di Montalbano, nella libertà di scelta, farà una scelta in automatismo. Quando mi è stata fatta la domanda sul ballottaggio, alla fine del primo turno, io ho detto chi sbaglia paga. Noi siamo persone con una dignità e la dignità non si può comprare in nessun modo. Non siamo interessati né a poltrone e né ad altro. Noi accordi sotterranei non ne abbiamo mai fatto e smentisco articoli che sono stati fatti (in tal senso, ndr). Per noi Forza Italia diventa un presidio e faremo in modo che ci si avvicini alla politica in maniera diversa, per acquisire di nuovo un ruolo partitico. A Nocera Superiore circa 5 mila persone non sono andate a votare, il che significa che rispetto alle elezioni precedenti, c’è una disaffezione verso la politica. Noi saremo minoranza, non opposizione. Perché da minoranza devi saper prendere il buono e se riesci a migliorarla hai fatto l’interesse della cittadinanza. Vigilanza, controllo e proposizione. Mi auguro che in consiglio comunale ci sia una pacificazione, non solo politica, ma anche sociale. Nella vita bisogna avere il coraggio di scendere in campo, pur sapendo di perdere. Quel coraggio mi ha dato anche un risultato, un risultato che giudico straordinario, ma soprattutto di estrema fiducia. Rimarrò in consiglio comunale per il tempo necessario e soprattutto per la crescita ed il miglioramento di questo paese”. Il coordinatore provinciale degli azzurri, Roberto Celano, ha invece dichiarato: “Ringrazio il partito locale, ma soprattutto Gaetano Montalbano. È stato lì ad issare la bandiera del centrodestra quando tutti scappavano dalla politica e dai partiti. I nostri amici di Forza Italia voteranno o si opporranno nell’esclusivo interesse di Nocera Superiore. Generalmente è difficile che si faccia un apparentamento e questo apparentamento è stato fortemente voluto dal Partito democratico. È evidente che in caso di successo del candidato Bisogno si recupera un consigliere provinciale del Pd, in Comune e alla Provincia. Con questa operazione credo che il Pd abbia messo il cappello in testa al sindaco Bisogno. È questo quello che mi sento di dire sotto l’aspetto politico. Ovviamente resta la scelta nostra, quella di dare libertà assoluta, una scelta di serietà politica. Per chi legge i numeri, se il centro destra fosse stato unito, sarebbe oggi al ballottaggio con Gaetano Montalbano. Chi ha rotto il centro destra si assuma una responsabilità notevole”. Luca Soriente, commissario cittadino di Fi, ha affermato ad inizio conferenza stampa: “Forza Italia c’è, andrà avanti da questo dato elettorale. Un dato che ci ha lasciato un grosso gruppo dal quale partire. Saremo vigili grazie al consigliere comunale che ci rappresenterà”. Giuseppe Colamonaco