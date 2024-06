Nocera Sup. Le due ipotesi di Consiglio comunale. Nessun seggio per Danisi

In attesa del ballottaggio per l’elezione del nuovo sindaco di Nocera Superiore è già argomento politico in città sui due scenari possibili. Il prossimo consiglio comunale potrebbe essere così costituito in caso di vittoria di Gennaro D’Acunzi; maggioranza: Teo Oliva, Giuseppe Salzano, Rinaldo Villani, Nicola Manzo, Pasqualina De Angelis, Antonio Sessa, Giuseppe Senatore, Antonietta Battipaglia, Rossella Petti, Marcella De Angelis. Opposizione: Enrico Bisogno, Gaetano Montalbano, Carmine Amato, Giovanni Iannone, Annalisa Carleo, Maurizio Lamberti. In caso di vittoria di Enrico Bisogno le assise sarà così formata; maggioranza: Carmine Amato, Giovanni Iannone, Annalisa Carleo, Maurizio Lamberti, Paolo Sessa, Annalisa Cascone, Anna Battipaglia, Emma Pepe, Matteo Pepe. Massimiliano Citarella. Opposizione: Gennaro D’Acunzi, Teo Oliva, Giuseppe Salzano, Rinaldo Villani, Nicola Manzo, Gaetano Montalbano. Salvo qualche errore, dovrebbero essere questi i due prossimi consigli comunali. In ogni caso, il consigliere comunale uscente, Carmine Amato, è confermato consigliere comunale e provinciale. Nocera Superiore il 23 e 24 giugno dovrà tornare alle urne per il turno di ballottaggio, quindi altre due settimane di campagna elettorale per la cittadina dell’Agro.