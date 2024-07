Nocera Sup. Il 12 esposizione della reliquia di Carlo Acutis

Sarà esposta il 12 luglio alle 17,00, presso la parrocchia di San Michele Arcangelo di Nocera Superiore, la reliquia di Carlo Acutis; proprio nella chiesa dove il parroco annunciò dal pulpito il miracolo per una donna che ha iniziato a camminare lasciando le stampelle. L’episodio ha ricevuto una vasta eco sulla stampa locale ed anche nazionale. Il presunto miracolo, più specificamente il racconto del miracolo di don Giuseppe Perone, attualmente è pubblicato sul sito ufficiale della parrocchia di San Michele Arcangelo, sia il testo e sia il video. Di seguito, onde evitare qualsiasi interpretazione, riportiamo quanto diffuso dal portale della stessa parrocchia. “Venuta a conoscenza dell’imminente canonizzazione del beato Carlo Acutis, ha smesso di usare le stampelle. È successo nella nostra Parrocchia. I segni tangibili dell’amore di Dio, che si manifestano attraverso i Santi, sono stati al centro del discorso di don Giuseppe, nostro parroco, domenica al termine della Santa Messa. La signora Paola si è recata lì per ringraziare Carlo Acutis, di cui la chiesa ospita una reliquia. Il giorno in cui è stato pubblicato il decreto che sancisce la santità di Carlo, le campane della parrocchia hanno suonato come per una nascita, mentre Alessandro ha celebrato la gioia con una piccola batteria di fuochi d’artificio. La signora Paola, protagonista della vicenda, si trovava all’emporio della carità. Fino a quel giovedì scorso, usava le stampelle. Dopo aver appreso il motivo del suono delle campane e dei fuochi, ha raccontato di aver avvertito una forte sensazione di freddo partire dai piedi e diffondersi in tutto il corpo. Da allora, non ha più bisogno delle stampelle”. Nella “Promulgazione di Decreti del Dicastero delle Cause dei Santi, del 23.05.2024, pubblicato con bollettino quotidiano dalla Santa Sede, “durante l’Udienza concessa a Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Marcello Semeraro, Prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, il Sommo Pontefice ha autorizzato “il miracolo attribuito all’intercessione del Beato Carlo Acutis, Fedele Laico; nato il 3 maggio 1991 a Londra (Inghilterra) e morto il 12 ottobre 2006 a Monza (Italia)”. Proprio questa notizia della santificazione del beato Carlo Acutis ha determinato il miracolo della donna di Nocera Superiore. Ovviamente, dopo questo episodio, è calata una massima discrezione e cautela. Resta la notizia giornalistica del fatto, un episodio importante che, in ogni caso, dovrà essere verificato e documentato da esperti del settore. Il programma del 12 luglio prevede il santo rosario con meditazioni del beato Carlo alle 18,15, mentre alle 19,00 la santa messa con la benedizione della reliquia e a seguire l’adorazione Eucaristica.

Giuseppe Colamonaco